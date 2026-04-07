Caja Fiscal: Diputados dictaminan a favor de igualar jubilación de magistrados judiciales y docentes

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados dio el “visto bueno” a una modificación que busca poner orden y, sobre todo, igualdad dentro de la reforma de la Caja Fiscal.

Los legisladores emitieron un dictamen favorable para cambiar el artículo 14 de la Ley 7633/26, que toca de cerca la futura jubilación de los magistrados judiciales.

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La intención es corregir lo que los parlamentarios consideran una “incongruencia” dentro de la misma ley.

Hasta el momento, para que un magistrado judicial pudiera acceder a la jubilación ordinaria transitoria, se le exigía no solo haber aportado durante 20 años, sino también tener 58 años de edad cumplidos al momento en que entró en vigencia la reforma.

Desde la Comisión de Presupuesto sostienen que no tiene sentido que, dentro de un mismo cuerpo legal, se midan con reglas diferentes a servidores públicos que deberían tener las mismas garantías.

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Buscando una reforma más justa

El argumento de los legisladores es que la reforma de la Caja Fiscal debe ser justa para todos por igual. Al equiparar los requisitos de los magistrados con los de los docentes, se elimina una barrera que muchos consideraban arbitraria.

Según el texto que ahora pasará a ser debatido en el pleno, el artículo 14 quedará redactado de forma más directa, permitiendo que quienes tengan los 20 años de aportes puedan optar por el régimen que mejor les convenga, sin que el calendario sea un impedimento excluyente.