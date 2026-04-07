Fiscala no hará denuncia para proteger a intermediario y porque amenaza “no deja huella”, dice Lilian

La senadora colorada y aspirante a la Presidencia de la República, Lilian Samaniego, llamó a conferencia de prensa para informar que conversó telefónicamente con la fiscala Patricia Sánchez.

Narró que la fiscala “recibió una amenaza a través de una tercera persona confiable”. Agregó que esta persona le hizo saber a la agente del Ministerio Público que si ella apela el sobreseimiento que obtuvo el senador Hernán Rivas (ANR, HC), le sacarían del cargo.

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Durante la conferencia, Samaniego insinuó varias veces que el senador que habría amenazado a Sánchez, no es otro que el propio Rivas.

“Mi repudio a esta amenaza que recibió la fiscal Patricia Sánchez, como mujer, como senadora, como presidenta de la Comisión de Equidad y Género, le doy mi apoyo a su trabajo, a su coraje, a su gestión laboral”, recalcó.

Subrayó que Sánchez tiene 25 años de carrera y que además es coordinadora de la mesa de trabajo de seguridad de fiscales de la Asociación de Fiscales de Ministerios Públicos de Iberoamérica.

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No puede hacer la denuncia, dice

“Ella me comentó que no puede hacer una denuncia debido a que no dejan huellas, no hay pruebas palpables que puedan sostener una investigación y que en el caso que ella hiciera una denuncia recaería en esta persona de confianza que le llevó el mensaje y quiero decirle que el mensaje fue directo”, señaló Samaniego.

“Estamos hablando de un funcionario o una funcionaria que está trabajando con la fiscal hace mucho tiempo y que hasta dudó de llevarle el mensaje pero lo hizo responsablemente”, aseveró.

Samaniego reiteró que el mensaje fue “directo” y que esta persona de confianza le repitió “exactamente” las palabras que le dijo el legislador: “Si ella apela mi sobreseimiento me voy a encargar de que se le saque de su lugar de trabajo”, dijo. La legisladora repitió esta frase dando a entender que el propio Rivas era el emisario de la amenaza.

“Como mujer y como representante de la gente no puedo no acompañar a la persona afectada que en este caso es la fiscal Patricia Sánchez a quien no le conozco físicamente; yo simplemente agarré el teléfono, le llamé y le pregunté qué aconteció y me relató con todos los detalles”, dijo.