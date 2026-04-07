“No voy a hacer nada”: Bachi Núñez descarta actuar ante denuncia de amedrentamiento a fiscala

Consultado sobre qué medidas podría tomar el Senado ante la denuncia, el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) sostuvo que corresponde exclusivamente al Ministerio Público investigar. “Yo no voy a hacer nada… hay que dejar trabajar al Poder Judicial”, afirmó.

El titular del Congreso insistió en que, sin pruebas formales, el caso no puede escalar a instancias legislativas. “Para mí es chisme. Si no hay una denuncia seria, todos vamos a poder decir cualquier cosa”, remarcó.

La fiscala Patricia Sánchez había señalado que un senador intentó presionar a una persona de su entorno, advirtiendo que podría perder su cargo si avanzaba en la causa. Sin embargo, la agente no identificó oficialmente al supuesto responsable por falta de evidencias.

Lea más: Caso Rivas: Filizzola exige informes a “Bachi” Núñez para impulsar expulsión

Núñez reiteró que el Poder Legislativo no debe interferir en el proceso. “Que investiguen y que condenen a quien corresponda, si es cierto”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Incluso, descartó pedir explicaciones al senador Rivas en el pleno, pese a cuestionamientos de otros sectores políticos.

Polémica por chofer con salario de G. 23 millones

El presidente del Senado también se refirió a cuestionamientos sobre un funcionario del área de transporte de la Cámara Alta, cuyo salario asciende a G. 23 millones.

Núñez minimizó la situación y la atribuyó a lo que denominó una “regla del destino” que ganara dicho salario. “Es una persona idónea… ese cargo ya existía, no se creó para él”, afirmó.

Además, negó que se trate de un privilegio irregular y defendió la experiencia del funcionario oriundo de Villa Hayes dentro del sistema legislativo.

También descarta a Marco Riquelme

En el plano político, Núñez fue consultado sobre la eventual precandidatura presidencial del actual ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme.

El titular del Senado admitió que desconoce su trayectoria política. “Con mucho respeto, desconozco la trayectoria política de Marco Riquelme”, expresó al igual que el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC) quien ayer dijo que es una figura muy nueva.

Lea más: Ovelar insiste en Alliana como presidenciable y descarta a Riquelme: “es una figura muy nueva”

En contraste, destacó el recorrido del vicepresidente Pedro Alliana, a quien consideró el principal referente del oficialismo.

En la sesión ordinaria de mañana, el senador Rafael Filizzola (PDP) será quien pedirá al pleno que apruebe un pedido de informes a la Fiscalía para saber quién fue el senador que supuestamente amedrentó a la fiscala.