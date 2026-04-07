¿Qué respondió Santiago Peña a Gustavo Leite tras sus polémicas declaraciones?

El presidente de la República, Santiago Peña, salió al paso de las recientes declaraciones del embajador paraguayo en Estados Unidos, Gustavo Leite, quien lanzó críticas hacia la gestión del exministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.

Durante el lanzamiento del WRC Rally del Paraguay, el jefe de Estado fue consultado por la prensa sobre los dichos del diplomático, que generaron repercusiones dentro del propio oficialismo.

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Peña reconoce diferencias, pero baja el tono

Peña evitó escalar la polémica, aunque dejó en claro que no comparte del todo la postura de Leite.

“Es la opinión de él”, expresó el mandatario, al tiempo de recordar que ambos compartieron funciones en el gabinete. “Gustavo fue un compañero cuando yo fui ministro y él de Industria. Es una persona que no es tímida para expresar sus opiniones”, señaló.

Asimismo, admitió que entre ambos han existido diferencias en el pasado y que el actual embajador mantiene esa misma línea incluso en funciones diplomáticas.

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“No es típico de un diplomático”

El presidente también deslizó una crítica al estilo de Leite, al señalar que ese tipo de declaraciones públicas no son habituales en representantes diplomáticos.

“No es algo típico que uno esperaría de un diplomático representando a un país”, afirmó Peña, aunque consideró que el objetivo de su correligionario sería contribuir a mejorar la gestión gubernamental.

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Leite: “No había olor a coima” con HC

Las declaraciones de Leite no solo apuntaron a la actual conducción económica, sino que también incluyeron una defensa del periodo del expresidente Horacio Cartes (2013-2018).

El embajador aseguró que en ese entonces “no había ni olor a coima” y que “no nos rompían las bolas”, expresiones que generaron críticas por su tono y contenido.