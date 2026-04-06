Peña debe “sincerarse” y “no ocultar las falencias del Gobierno”, afirma Wiens

Durante su gira por Alto Paraná, con foco en Ciudad del Este, el precandidato a presidente de la República por el movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, mantuvo reuniones políticas junto al precandidato a intendente de la capital esteña, Gustavo Ovelar.

En Ciudad del Este, el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones en el gobierno de Mario Abdo Benítez, fue consultado sobre la reciente homilía del obispo de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, sobre el estado del país. El prelado calificó a las instituciones de Paraguay como “agonizantes” debido a la corrupción, la impunidad y el sometimiento de la justicia a las autoridades de turno.

Sobre el punto, Wiens advirtió que esta debilidad institucional fortalece la inseguridad y el avance del crimen organizado.

El presidenciable y exsenador dijo que frente a estas críticas, desde sectores del gobierno de Santiago Peña, se relativizó la situación. Agregó que el titular del Poder Ejecutivo “debe sincerarse ante la ciudadanía y no ocultar las falencias del Gobierno”.

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Wiens también dijo que la crisis institucional se consolida como eje central del debate político nacional.

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¿Qué dijo el obispo?

Este domingo último, el obispo de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, resaltó en su mensaje pascual las virtudes del Paraguay, del que dijo es un país vigoroso, pleno de esperanza, pero al mismo tiempo lamentó que sus instituciones estén agonizantes.

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El prelado criticó a la élite política que se dedica a satisfacer intereses personales, a controlar todo lo que pueden, a manipular la justicia, seducir a los honestos y a perseguir a quienes los enfrentan.