Senadores vuelven a postergar la eliminación de su Jubilación VIP y mantienen privilegios

La Cámara de Diputados le dio media sanción el 5 de febrero pasado y desde entonces el estudio en el Senado se viene postergando. La iniciativa trae modificaciones “cosméticas” y mantiene los privilegios de los legisladores. La Cámara Alta lo había postergado 15 días el 25 de marzo último y hoy se volvió a postergar por ocho días más.

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La postergación fue un pedido del liberocartista Dionisio Amarilla, representante de los senadores ante la Caja Parlamentaria. Este dijo que ya se debatió mucho en la última sesión y que era mejor analizar el proyecto en una semana.

La moción fue respaldada por todos los oficialistas y el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) anunció que el expediente será el punto N° 1 en la próxima sesión ordinaria de la Cámara Alta.

El punto se “patea” entonces hasta la sesión prevista para el 15 de abril pese a que los diputados y senadores oficialistas habían dicho que buscaban tener la “altura moral” para reformar la Caja Fiscal de funcionarios, norma que ya fue sancionada y promulgada por el Ejecutivo el 18 de marzo.

Todo indica que siguen sin cerrarse las negociaciones en la bancada cartista y sus aliados sobre si aceptar y sancionar la versión de la Cámara de Diputados o introducir nuevas modificaciones.

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Desde el 2005 a la fecha los contribuyentes ya destinaron para la “jubilación vip” de los parlamentarios G. 34.367 millones, mientras falta todo en los hospitales, las rutas están cada vez peor y se habla de aumentar la edad para jubilarse del “ciudadano común”.