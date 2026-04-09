Política
09 de abril de 2026 - 11:25

Disidencia colorada se desmarca de “amigos” de Nenecho y rearma su tropa

En reunión de la disidencia se decidió que Daniel Centurión es jefe de campaña y tendrá tres subjefes.
En reunión de la disidencia se decidió que Daniel Centurión es jefe de campaña y tendrá tres subjefes.foto gentileza

La disidencia colorada sustituyó a Juan Villalba e Iván Arévalos, quienes salieron abrazados en una foto con el cuestionado exintendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez, de la jefatura de campaña del intendentable Arnaldo Samaniego para desmarcarse del cartismo. Ambos pasan a tener un rol secundario en la estructura política y quedan como “asesores” .

Por ABC Color

El pedido de sustitución lo hizo el movimiento Añeteté y fue por qué el entonces apoderado Juan Villalba y el jefe de campaña Iván Arévalo se reunieron con el procesado exintendente de Asunción, Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC).

El candidato a concejal Enrique Wagener indicó que tras una reunión de la disidencia colorada restructurar el equipo y se designó al diputado Daniel Centurión (ANR-Añeteté) como jefe de campaña, como cabeza de la fusión de los tres movimientos colorados.

En tanto que, como subjefes de campaña fueron designados; el diputado Mauricio Espínola por Añeteté, Edgar Colman por Fuerza Republicana y Juan José Arnold por Causa Republicana.

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“Fue a pedido del movimiento Añeteté y tras un análisis se decidió cambiarlos para marcar la diferencia del oficialismo y desmarcarse de la cuestionada figura de Nenecho. Es para demostrar que existe una unidad real en la disidencia y nos enfocaremos a hacer campaña”, manifestó Wagener.

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Se cumplió etapa

Por su lado, el subjefe de campaña por Causa Republicana Edgar Colman fue más cauto e indicó que Juan Villalba e Iván Arévalo pasaron ahora a tener un cargo más nacional y que quedarán como “asesores” por que tuvieron una buena gestión en la etapa de posicionamiento de Arnaldo Samaniego como pre candidato a intendente.

“No por la foto, sino más bien por las etapas. Ellos lograron la consolidación de Arnaldo como candidato, pero ahora hay un nuevo equipo que decidió a ponerle a Dani Centurión como jefe y un subjefe por cada movimiento. Ellos estarán como asesoría, de acompañamiento del día a día con la dirigencia y nosotros vamos a tomar el timón”, puntualizó Colman.