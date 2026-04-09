Disidencia colorada se desmarca de “amigos” de Nenecho y rearma su tropa

El pedido de sustitución lo hizo el movimiento Añeteté y fue por qué el entonces apoderado Juan Villalba y el jefe de campaña Iván Arévalo se reunieron con el procesado exintendente de Asunción, Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC).

El candidato a concejal Enrique Wagener indicó que tras una reunión de la disidencia colorada restructurar el equipo y se designó al diputado Daniel Centurión (ANR-Añeteté) como jefe de campaña, como cabeza de la fusión de los tres movimientos colorados.

En tanto que, como subjefes de campaña fueron designados; el diputado Mauricio Espínola por Añeteté, Edgar Colman por Fuerza Republicana y Juan José Arnold por Causa Republicana.

Lea más: Nenecho se pichó porque Añetete lo trató como paria

“Fue a pedido del movimiento Añeteté y tras un análisis se decidió cambiarlos para marcar la diferencia del oficialismo y desmarcarse de la cuestionada figura de Nenecho. Es para demostrar que existe una unidad real en la disidencia y nos enfocaremos a hacer campaña”, manifestó Wagener.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Primer roce Añeteté con Arnaldo: Piden la cabeza del jefe de campaña por reunirse con Nenecho

Se cumplió etapa

Por su lado, el subjefe de campaña por Causa Republicana Edgar Colman fue más cauto e indicó que Juan Villalba e Iván Arévalo pasaron ahora a tener un cargo más nacional y que quedarán como “asesores” por que tuvieron una buena gestión en la etapa de posicionamiento de Arnaldo Samaniego como pre candidato a intendente.

“No por la foto, sino más bien por las etapas. Ellos lograron la consolidación de Arnaldo como candidato, pero ahora hay un nuevo equipo que decidió a ponerle a Dani Centurión como jefe y un subjefe por cada movimiento. Ellos estarán como asesoría, de acompañamiento del día a día con la dirigencia y nosotros vamos a tomar el timón”, puntualizó Colman.