Esperanza propone redireccionar platal para influencers a deuda “criminal” en medicamentos

El gobierno de Santiago Peña utilizará G. 9.747.620.030 (aproximadamente US$ 1,5 millones) de Itaipú Binacional, a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI-PY) para financiar campañas de propaganda a ser difundidas en redes sociales oficiales, mensajes de texto, eventos, ferias y cuentas privadas de influencers, a pocos meses de las elecciones municipales.

La senadora Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana (PPC) indicó que a raíz de que existe “voluntad política de gastar ese dinero” en comunicación gubernamental, propondrá que esos fondos sean transferidos al Presupuesto General de la Nación para cubrir necesidades urgentes del sistema sanitario.

“No es admisible bajo ningún punto de vista que se pague a influencers para propaganda mientras no se salda la deuda con medicamentos e insumos”, sostuvo.

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Según explicó, el proyecto buscará redirigir recursos -incluidos los vinculados a Itaipú- al Ministerio de Economía, con destino específico a salud pública. Recordó además que existen antecedentes de reasignaciones similares en administraciones anteriores.

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“Deuda criminal” y crisis sanitaria

La senadora denunció que la deuda estatal con proveedores de medicamentos ha derivado en una situación crítica:

Falta de insumos básicos en hospitales

Escasez de medicamentos como insulina

Procedimientos médicos realizados sin condiciones adecuadas

“Se está dejando sin medicamentos a la población. Eso es criminal”, enfatizó.

También cuestionó la contradicción del Ejecutivo al presentar inicialmente un escenario macroeconómico estable y, días después, hablar de “economía de guerra”.

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Martínez acusó al Gobierno de priorizar intereses políticos internos por sobre las necesidades de la ciudadanía:

“Quiere usar la plata de los paraguayos para propaganda de su movimiento político mientras la gente no tiene insumos para sobrevivir”.

Asimismo, apuntó a supuestos gastos innecesarios y a la falta de transparencia en la administración pública.

Salario mínimo se tratará en 15 días

En paralelo, la legisladora recordó que ayer el plano aprobó tratar en 15 días el proyecto de ley sobre el cálculo para el ajuste del salario mínimo. Planteó la necesidad de revisar urgentemente el cálculo del salario mínimo para que refleje el costo real de vida:

“Hoy la gente tiene problemas en el supermercado. El proyecto tiene que resolver hoy, no dentro de dos años”.

La senadora adelantó que pedirá tratamiento preferencial para su iniciativa en el Congreso y que el debate deberá centrarse en prioridades:

“Que el presidente diga si le interesa más la propaganda política que la vida de la gente”.