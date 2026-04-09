Senado recula y acepta veto a flexibilizar español y guaraní a estudiantes brasileros

El Senado aceptó ayer el veto total a la modificación de la ley N° 7324/24 “Que Establece Requisitos De Competencia Lingüística Para Estudiantes Extranjeros en Estudios de Grado y Posgrado En Instituciones de Educación Superior de la República”. El expediente fue remitido a la Cámara de Diputados, para cumplir con la formalidad ya que prácticamente está archivado.

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Solo seis senadores votaron por el rechazo del veto; Eduardo Nakayama (Ind), Oscar Salomón (ANR; HC); José Oviedo (Yo Creo), Patrick Kemper (ANR, HC), Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR, HC), Ricardo Kobylanski y Lucía Mendoza, ambos de Cruzada Nacional.

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La senadora liberocartista Hermelinda Alvarenga, vocera de la Comisión de Educación, pidió aceptar el veto ya que el Ejecutivo cuestionaba duramente el proyecto. La Presidencia en su objeción rechazó trasladar la acreditación lingüística al final de una carrera y no al inicio; liberar a cada facultad a tomar estas acreditaciones, quitar la estandarización o liberar del examen a quien tome cursos del idioma. Alvarenga agregó que el Ministerio de Educación y el Cones también se opusieron al proyecto.

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Blanca Ovelar (ANR), exministra de Educación, dijo que esto se sucita por la burbuja que crean las numerosas facultades privadas del Paraguay que ofrecen la carrera de medicina en portugues, con libros y clases en dicho idioma. Lamentó que sus colegas recalquen que todo gira en la importancia del dinero que dejan estos estudiantes en lugar de asegurar la calidad y la atención a los pacientes.

Patrick Kemper (ANR, HC) cuestionó el veto del Ejecutivo. Dijo que el proyecto solo buscaba que las instituciones no dependan de la acreditación internacional, en forma eficiente y sin perder calidad. Negó que la iniciativa permita certificar el idioma al final de la carrera.

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Oscar Salomón (ANR; HC) acusó al presidente Santiago Peña de no haber entendido el proyecto de ley. Recalcó que solo hay dos institutos que acrediten idiomas a estos alumnos y que uno tiene el monopolio en Paraguay mientras el otro está en España y cobra 300 euros. Subrayó que será imposible al instituto paraguayo certificar a 17 mil estudiantes.

Dicha iniciativa fue presentada por los el titular del Senado Basilio Núñez y sus colegas cartistas Patrick Kemper , Oscar Salomón, Pedro Díaz Verón y Silvio “Beto” Ovelar Benitez.