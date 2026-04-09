Tras hurto millonario, precandidato luqueño rechaza acusaciones y sugiere posible filtración

Mario Gustavo Pineda, precandidato a concejal de Luque, fue víctima de hurto el pasado 7 de abril, cuando delincuentes “tortolearon” su camioneta y se alzaron con G. 300 millones que el colorado cartista tenía en efectivo.

Pineda se refirió al hecho y cuestionó la instalación de versiones que lo vinculan con actividades ilícitas.

“La gente está tergiversando demasiado lo que estoy diciendo. Están diciendo barbaridades que no son ciertas. Ya se están metiendo con mi familia. Yo soy el perjudicado y, al final, están diciendo que yo soy bandido”, mencionó.

Consultado sobre por qué su camioneta no contaba con chapa, se limitó a responder: “Estoy haciendo sus gestiones”.

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Justificación del dinero en efectivo

Ante las consultas sobre la tenencia de dinero en efectivo en un contexto donde predominan las transacciones digitales, explicó que se desempeña como despachante de vuelo.

Indicó que inició su formación como piloto civil, pero no ejerció esa profesión porque optó por el área de despacho de vuelo. “El área del despacho es amplio. Los trabajos que hago son amplios dentro y fuera del aeropuerto, y con la gente con quien trabajo”, dijo.

Precisó que “ese era dinero que cobré durante la semana y tenía ahorrado para lo que era mi campaña. Y un cierto monto es lo que cobré de mi trabajo”. Además, añadió que “es dinero que uso todos los días”.

Sospecha de filtración interna

Pineda sostuvo que desde hace tiempo se maneja con dinero en efectivo y consideró llamativo que el hecho ocurra justamente ahora que incursiona con mayor fuerza en la política.

En ese contexto, manifestó que sospecha que el robo pudo haberse originado a partir de una filtración dentro de su propio equipo político.

“Me equivoqué y reconozco eso, pero yo siempre me manejé así”, dijo.

Declaraciones patrimoniales y actividad laboral

Pineda figura como funcionario permanente de la Cámara de Senadores, donde ocupa el cargo de técnico y percibe un salario cercano a los G. 30 millones.

De acuerdo con sus declaraciones juradas de bienes, es propietario de dos firmas: “Ara Pora P.S.” y “Agro Arapora”.

“Ya se está mezclando mucho lo que es la parte pública con lo que es mi empresa privada. Todo lo que tengo hoy en día, y te puedo asegurar, es gracias a mi esfuerzo y a la empresa que mi papá me dio”, dijo.

En varias fotografías, a Pineda se lo ve acompañado del senador Silvio “Beto” Ovelar, hombre fuerte del cartismo. No obstante, el precandidato luqueño refirió que opera dentro del equipo político liderado por el diputado cartista Rodrigo Gamarra.

Asegura trazabilidad del dinero

El candidato afirmó que está en condiciones de demostrar el origen del dinero sustraído.

“Eso está todo en mis declaraciones: la plata que quité del banco, las facturas que tengo y todo lo que facturé”, refirió.

Asimismo, comentó que trabaja desde hace más de 15 años con el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, brindándole servicios como despachante de vuelo.

“Toda esa gente más adinerada y de grueso calibre trabaja conmigo”, mencionó.

Campaña política y destino de los fondos

Pineda reveló que declaró ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) que destinaría G. 50 millones a su campaña.

Señaló que únicamente una parte del dinero hurtado estaba prevista para gastos electorales, mientras que el resto corresponde a su patrimonio personal.

“En ningún momento yo dije que esos G. 300 millones iban a ser destinados para la campaña. Lo que dije fue que una parte es de mi trabajo y otra iba a ser destinada a la campaña”, sostuvo.

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Niega versiones sobre origen ilícito

Ante las especulaciones sobre el origen del dinero, Pineda negó que no le pertenezca o que provenga de actividades ilegales.

Aseguró, además, que el dinero hurtado cuenta con trazabilidad legal. “No hay nada que yo tenga que esconder. Seguramente, me van a investigar y llamar, ahí los papeles van a ser lo que van a cantar. Estoy supertranquilo. No es una cosa que a la larga me va a dañar ni a mi familia”, subrayó.

También reiteró que el dinero forma parte de su patrimonio y rechazó que tenga relación con actividades como la usura.

Iba a ser víctima

Por otra parte, el precandidato señaló que el vehículo utilizado por los delincuentes ya lo venía siguiendo desde horas antes del hurto, aunque no logró percatarse de esa situación.

Refirió que presume que iba a ser víctima de robo, independientemente de si el dinero se encontraba o no dentro de su camioneta.

El dinero fue sustraído luego de que los autores rompieran el vidrio del vehículo, que estaba estacionado mientras él participaba de una reunión en un club social de Luque.