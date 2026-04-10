Médico asegura que Peña les “empuja a cometer negligencias” por falta de insumos

El exministro de Salud lanzó una fuerte advertencia sobre la situación del sistema sanitario en Paraguay. Aseguró que la precariedad actual está llevando a los profesionales a cometer errores involuntarios en la atención médica.

“Esta situación de tenerle enfrente a un prójimo y no poder darle una respuesta, una atención adecuada... (termina) tirándonos a los profesionales a cometer negligencias médicas, porque tenés que adecuarte a lo que hay”, lamentó.

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Morínigo explicó, en ese sentido, que la constante falta de medicamentos obliga a los médicos a modificar tratamientos sin garantías sobre su efectividad.

“Tenemos pacientes que vienen con tratamientos estables, que estaban evolucionando bien, pero llegan y no encuentran su medicamento. Entonces tenemos que cambiarles la estrategia farmacológica sin saber si les hará bien o mal”, lamentó.

Además, señaló que la falta de turnos y de recursos agrava la situación, dejando a los pacientes sin respuestas dentro del sistema público.

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Pacientes abandonan tratamientos

En ese contexto, el especialista advirtió que los pacientes del sector público generalmente no pueden costear medicamentos en farmacias privadas.

“Se ven obligados a comprar afuera, donde todo es carísimo. Y directamente abandonan el tratamiento. Eso termina siendo peor, porque vuelven en condiciones más graves a urgencias”, indicó.

Según explicó, este círculo termina generando un mayor gasto tanto para el sistema público como para instituciones como el IPS.

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Asmáticos sin medicamento esencial y responsabilidad de Peña

El extitular de Salud hizo énfasis en que el presidente Santiago Peña es el principal responsable de la crisis sanitaria. “Él es el único responsable de la salud actual en Paraguay. No se pueden buscar más excusas a esta altura, a tres años de gestión”, afirmó.

En otro momento, como neumólogo habló de la falta de un medicamento que es esencial para pacientes asmáticos y la responsabilidad de Peña. "Él conoce todo, el ‘golden boy’ formado en el extranjero con títulos, perfecto inglés, estuvo en el Ministerio de Hacienda, recorrió el mundo diciendo que somos grado de inversión, toda esa ‘perorata’ que dice siempre, pero jandoguerekói (no tenemos) salbutamol. Quiere decir que no le calienta un carajo a Santiago este pueblo que viene y que no tiene (medicamentos)“, criticó.

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También cuestionó que el mandatario no pueda alegar desconocimiento sobre la falta de insumos. “No puede alegar desconocimiento este señor, no puede alegar que no sabe que falta, porque si no sabe qué falta quiere decir que su gente le está mintiendo y les tiene que meter a todos una patada. Al lado de él está la ministra de MOPC que le dice que las deudas están todo bien y ayer salió un comunicado de que 50.000 obreros están por perder su trabajo. ¿Entonces pio quién miente y quién dice la verdad?“, finalizó en entrevista para radio Monumental.