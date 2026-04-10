“¿Por qué debería devolver?”: así justificó Bachi cobro de millonarias bonificaciones

ABC Color reveló un esquema bajo el mando de Basilio “Bachi” Núñez, presidente del Congreso Nacional, que permitió la repartija discrecional de casi G. 18.000 millones para casi todos los funcionarios de la Cámara Alta en un año y sin control.

El propio titular del Congreso encabezó la lista del discrecional esquema de bonificaciones por “responsabilidad en el cargo”, con un pago extra de G. 21 millones más cada mes, totalizando un salario de G. 63 millones desde 2025.

Según respondió el mismo durante una conferencia de prensa realizada hoy, se adjudicó esos fondos debido a que así lo dicta la ley desde el 2018.

“Porque está en la ley y en la ley dice que se puede cobrar un 50% por ser ordenador de gastos por estar administrando G. 500.000 millones. No es poca cosa. Yo tengo que venir viernes a la tarde a controlar nuevamente. ¿Qué encontraba yo acá también? Que reparaciones de ascensores era más caro que comprar ascensores. ¿Qué hicimos nosotros? Compramos ascensores”, respondió y desafió a que lo denuncien si es que violó alguna ley.

Insistido en si no le daba vergüenza quedarse con dinero público y si devolvería el dinero, respondió: “¿Por qué debería de devolver? No me parece (una vergüenza)“.

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Acotó que si a alguien le molesta lo que percibió como ordenador de gastos, que lo denuncien.

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Funcionarios del Congreso en mitín de Venus Núñez

En otro momento fue consultado sobre mitines políticos de la hija de Bachi, Venus Núñez, con funcionarios del Congreso, que estarían siendo utilizados para la campaña política a la concejalía de Villa Hayes por la ANR.

El titular del Senado dijo que esto es “risible”, ya que adjudicó que el hecho fue publicado por una funcionaria del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) que gana G. 2.900.000, colorada pero de madre liberal que está hace más de 10 años en la Justicia Electoral.

Sostuvo que él puede hacer reuniones de la campaña política de su hija con funcionarios públicos en su casa, lo cual es una de las fortalezas del Partido Colorado.

Funcionarios que aparecen en las fotos con hija de Bachi Núñez

Uno de los operadores identificados esYeisson Amín Rivas Díaz, auxiliar fiscal en la sede de Villa Hayes desde marzo de 2024. Según los registros oficiales, Rivas Díaz percibe un ingreso mensual deG. 4.777.374, compuesto por un sueldo base deG. 3.557.374y bonificaciones deG. 1.200.000.

El esquema se repite en el Poder Legislativo.Raquel Malena Ramírez González, asesora en Diputados desde junio de 2025, percibe un salario deG. 12 millones. Por su parte, Dalila María Victoria Arce Contessi, quien migró del IPS a la Cámara Alta en 2024, tiene una remuneración deG. 11,7 millones (incluyendo G. 2.600.000 en bonificaciones).

En los juzgados de Villa Hayes, la influencia también es directa.Giselle María Coronel AriasyJesús Abel Colmán Ramírez,ambos funcionarios del Poder Judicial, forman parte activa del equipo de campaña.

Coronel Arias figura en los papeles como dactilógrafa del Tribunal de Apelación en Filadelfia (Chaco) con un salario de G. 3,4 millones; sin embargo, su labor real se desempeña en el Juzgado de Paz de Villa Hayes. Colmán Ramírez, con un sueldo de G. 3,9 millones, cumple funciones en el Juzgado Civil y Comercial de Villa Hayes.

El respaldo político también tiene raíces familiares. La concejala departamental Maribel Ruiz Díaz es una de las acompañantes más constantes de Venus Núñez. Casualmente, su hermana, Tatiana Ruiz Díaz, logró ingresar al Senado en 2024 con un sueldo de G. 8.500.000.