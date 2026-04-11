Celeste Amarilla desafía a Bachi Núñez y escala la pelea por acusaciones de títulos “mau”

La tensión entre la senadora Celeste Amarilla (PLRA) y el presidente del Congreso, Basilio Núñez, subió de tono tras un cruce público en redes sociales.

El conflicto se da en medio de denuncias cruzadas sobre supuestos títulos “mau” dentro de la Cámara de Senadores, que se reavivaron luego del sobreseimiento del senador Hernán David Rivas en una causa vinculada por supuesto falso de abogado.

Amarilla lanzó un reto frontal a Núñez, poniendo en duda su formación como médico neurocirujano. “Siempre dudé de su título (…) ahora tiene la oportunidad de mostrar”, disparó.

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Como respuesta, la legisladora entre ayer y hoy exhibió fotos -en sus redes sociales- con compañeros y docentes de su etapa universitaria, asegurando la validez de su formación académica y adelantando que publicará más pruebas, incluyendo su certificado de estudios.

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Bachi prefirió responder con ataques personales

El titular del Senado no respondió mostrando documentos, sino con un duro mensaje contra Amarilla, incluyendo descalificaciones personales.

Además, le planteó un eventual debate político y cuestionó la claridad del reclamo sobre su formación académica.

“Que aclare de una vez qué título quiere”, respondió, diferenciando entre grado y posgrado en medicina.

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En otra publicación posterior, insistió en que no tiene obligación de conocer los títulos de sus colegas y que, en caso de dudas, existen instancias institucionales para investigar.

Intervención y polémica por discurso machista

El cruce escaló aún más con la intervención de la abogada Alejandra Peralta Merlo, quien criticó las expresiones utilizadas por Núñez.

Advirtió que frases que aluden a la salud mental o al comportamiento de mujeres en política forman parte de discursos machistas.

Su postura generó respaldo de Amarilla, quien agradeció el apoyo y afirmó que evita victimizarse, aunque reconoció la gravedad de los ataques.

Una disputa que expone tensiones en el Senado

El enfrentamiento no solo refleja una disputa personal, sino que deja al descubierto la desconfianza entre legisladores en cuento a su formación y las acusaciones sobre credenciales académicas.

La polémica se instala en un contexto donde la credibilidad de las instituciones se ve golpeada por denuncias reiteradas.

El caso del senador Hernán David Rivas fue un detonante reciente que reavivó la pelea -en las sesiones del Senado- entre opositores y oficialistas y sus aliados por los supuesto títulos universitarios de dudosa legalidad.