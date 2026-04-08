“Tu jefe es un inútil, pero yo no”: el fuerte reclamo de Nicanor a Óscar Orué

El primero en pegar fue el expresidente de la República Nicanor Duarte Frutos, quien apuntó a una supuesta “liberación selectiva” en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), situación que estaría repercutiendo en la baja recaudación más allá de la depreciación del dólar.

“Presidente Peña, emaña la nde DNIT-re (…) hay una situación que en el ámbito empresarial más serio se está verificando. Liberaciones selectivas y si no es así, entonces que se abra y se demuestre”, manifestó Duarte Frutos a la 1080 AM, al tiempo de recordar que en su época de presidente recibieron la administración con una recaudación anual de US$ 600 millones y al final de su mandato trepó a US$ 2.000 millones gracias a la presión ejercida sobre los administradores.

El comentario no cayó bien en Óscar Orué, quien desde que está al frente de la institución de recaudaciones ha tenido que librar varias batallas con actores de la política, especialmente del cartismo. Sobre lo señalado por Duarte Frutos, el titular de la DNIT dijo que aunque respeta al expresidente, considera que el mismo debe informarse más.

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“Yo creo que él tiene una percepción, pero yo estoy todos los días con los números y estoy todos los días viendo y tenemos las pruebas. Se puede auditar y se puede verificar. 18 por ciento menos es la recaudación a consecuencia de la baja del tipo de cambio, esa es una realidad”, dijo a través de la misma radio.

Posteriormente, indicó que el ataque tiene un trasfondo personal debido a que Duarte Frutos pidió favores que no le fueron concedidos.

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“Él sabe lo que pidió y sabe cuántas veces me llamó a pedirme cosas y que no se le dio nada de lo que pidió”, contó Orué, quien se negó a entrar en más detalles.

“Ikatu la nde jefe peteĩ inútil”

Las declaraciones de Orué hicieron estallar a Duarte Frutos, quien se despachó en un audio supuestamente enviado a Orué y al que también tuvo acceso Radio Monumental.

“Decí lo que yo te pedí ¿Qué, cuándo te llamé a pedir? Una vez que ibas a hacer un cambio, me dijiste y te hablé de un funcionario, nunca más te llamé ni a decirte ‘ocurrió o no ocurrió’. Eñe’éna che ra’y o si no che añe’éta ¿Qué lo que yo te pedí carajo?”, expresó Nicanor.

En otra parte del audio, el exmandatario siguió presionando a Orué para que aclare sus dichos y se refirió a su jefe (Santiago Peña) como un inútil.

“Eñe’ẽ mi hijo porque yo no te voy a tolerar. Ikatu la nde jefe peteĩ inútil, pero yo no. Decí qué te pedí, quiero escuchar o si no me vas a escuchar a mí, ¿entendés, Óscar?”, cerró diciendo el molesto expresidente.

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