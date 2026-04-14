Bachi blinda a Rivas y dejará que el pleno pida informes sobre amedrentamiento a fiscala

La agente fiscal Patricia Sánchez había llevado adelante una investigación contra el senador Hernán David Rivas (ANR, HC), quien posteriormente fue sobreseído en una causa vinculada a un presunto título irregular de abogado.

Durante la última sesión ordinaria, Filizzola solicitó al presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, conocido como “Bachi”, que gestione el requerimiento de informes ante el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.

Posteriormente, el legislador presentó una nota formal en la que pidió remitir una comunicación a la Fiscalía General del Estado sobre la situación que afecta a la fiscala Sánchez.

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En el documento, Filizzola enfatiza que se deben solicitar los antecedentes de la denuncia presentada por la agente fiscal respecto a hechos que podrían constituir amenazas o amedrentamiento en el ejercicio de sus funciones.

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“Cualquier intento de presión debe ser investigado”

El senador sostuvo que cualquier intento de coacción, presión o intimidación hacia una agente fiscal -o hacia cualquier operador de justicia- debe ser atendido con prioridad.

Según argumentó, esto resulta especialmente relevante cuando las investigaciones involucran a miembros del propio Poder Legislativo, ya que se debe garantizar el respeto pleno a la independencia de funciones.

Filizzola pidió que la comunicación sea tramitada con carácter urgente.

Detalles del pedido de informes

El proyecto de resolución que será puesto a consideración del pleno de la Cámara Alta en la sesión de mañana establece:

Solicitar informes sobre la situación que afecta a la fiscala Patricia Sánchez.

Requerir los antecedentes de la denuncia presentada.

Precisar si en la denuncia se identifica a algún integrante del Senado como presuntamente involucrado .

Informar si se dispusieron medidas de seguridad o protección a favor de la agente fiscal.

Además, se fija un plazo de 15 días para que el Ministerio Público remita la información solicitada, conforme al artículo 192 de la Constitución Nacional.