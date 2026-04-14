Economía de guerra: Crean comisión en Diputados para controlar deudas

Mientras se profundiza la mora con los proveedores del Estado, la propuesta de flexibilización del tope fiscal, la promesa de pago de Ministerio de Economía, en Diputados crearon una “comisión especial para dar seguimiento y control de las obligaciones financieras del Estado”.

El proyecto partió de sector cartista, y fue aprobado por unanimidad durante la sesión de la Cámara Baja.

“Hoy tenemos un Estado mal pagador, muchas deudas. La idea es formar esta comisión que permita fortalecer los mecanismos de control legislativo sobre el cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado”, dijo el diputado Hugo Meza, colorado oficialista.

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Meza indicó que lo ideal es que la Comisión sea pluralista y que estén representantes de todos los sectores para que se pueda conocer el mecanismo de pago y el cronograma.

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“Es importante que sea pluralista por que se busca transparentar a quiénes le estamos debiendo y saber el mecanismo de pago, a quiénes se le va ir pagando. Realizar un seguimiento al pago con los proveedores”, puntualizó Meza.

“Ocobrase” lo mitâ

Durante la presentación del proyecto de creación de la Comisión Especial, el diputado Meza manifestó que no solo se le debe a las vialeras y las farmacéuticas sino que existen pequeños y medianos proveedores del Estado que están esperando sus pagos.

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“Ocobrase lo mitâ (la gente quiere cobrar). Acá vemos a muchos padrinos y madrinas, en ambas cámaras de la patria vialera, de la farmacéutica, pero también hay pequeñas y medianas industrias que son proveedores del Estado que esperan sus pagos”, dijo Hugo Meza.

Meza manifestó que se necesita conocer el sistema de pago, el cronograma de pago. ¿Cuándo se va a pagar a cada proveedor? y así tener previsibilidad.

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“Aquí hay muchas instituciones del Estado que están sin plan de caja, sin tener el cronograma de pago a pequeñas y medianas empresas. Ellos no están cobrando. ¿Cuándo se va a pagar a cada proveedor? Ese seguimiento se debe hacer", puntualizó.

La creación de la Comisión Especial para supervisar al Ministerio de Economía ya se barajaba cuando los diputados cartistas quedaron como boludos cuando aprobaron el proyecto de ley de Reforma de la Caja Fiscal confiados en lo que les dijo el entonces ministro Carlos Fernández Valdovinos.

La aprobación de la ley les trajo una lluvia de críticas por lo cual tuvieron que recular en Diputados y prometieron “no olvidar” las duras críticas.