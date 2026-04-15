Fiscala del caso Hernán Rivas: “Él declaró falsamente ser abogado”

La Fiscalía presentó ayer un recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal con el objetivo de que se reencauce el proceso contra el senador Hernán Rivas, recientemente sobreseído de la causa por su presunto falso título de abogado.

La intención principal es que la causa sea elevada a juicio oral y público, ya que según recordó la fiscala Patricia Sánchez, la hipótesis acusatoria de la Fiscalía es que este documento es falso.

“¿Cómo el Ministerio Público va a sostener? Con el título, con el certificado, con los testimonios y demás documentales. El título y certificado son elementos de prueba y no forman parte del hecho atribuido”, precisó.

Asimismo, mencionó que la Cámara de Apelaciones no corrigió errores que fueron señalados desde la audiencia preliminar, ya que según Sánchez, el tribunal realizó un cómputo de prescripción basado en la expedición y registro del título, cuando esos documentos son elementos de prueba y no la conducta punible.

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Fiscalía sobre caso Rivas

Por el caso del senador cartista, la Fiscalía sostiene que el hecho atribuido consiste en haber dejado una constancia falsa en registros y documentos públicos que posteriormente fueron utilizados.

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Al respecto, citó que la hipótesis fáctica del Ministerio Público se divide en dos tipos penales: producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso. “Tenemos elementos probatorios que nos parecen suficientes como para acreditar que él declaró falsamente ser abogado", acotó.

Cabe recordar que para ser parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), uno de los requisitos es ser abogado y pese a los cuestionamientos sobre su título, Rivas llegó a ser presidente de la institución. La Fiscala también dijo que “no hay otro remedio que volver a hacer una audiencia preliminar” ante la existencia de pruebas pertinentes.

Finalmente, recordó que la Sala Penal tiene un plazo para lo solicitado por el Ministerio Público, pero a su vez cuenta con “muchos expedientes” y habría que esperar para ver si alguno de sus integrantes no llega a ser recusado.

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Amedrentamiento a fiscala

El pasado 31 de marzo, un día después de que Rivas fuera sobreseído, la fiscala Patricia Sánchez comunicó a la Fiscalía General del Estado que recibió “un mensaje atribuido a un senador nacional” y que era dirigido específicamente a ella.

“En el mismo se haría referencia a eventuales consecuencias sobre su permanencia en el cargo en caso de interponer un recurso en una causa penal de interés del mencionado legislador”, detalló la información difundida por la Fiscalía.

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