“Es un fiscal serio”: Bachi asegura que Emiliano Rolón no revelará nombre del senador que amenazó

Durante una entrevista, Basilio “Bachi” Núñez fue tajante al referirse a la posibilidad de que el Ministerio Público informe quién habría amedrentado a la fiscal Sánchez para evitar la apelación en el caso que involucra al senador Hernán Rivas.

“Eso es chisme, tiene que haber pruebas. Estamos hablando de la situación de un parlamentario”, afirmó.

El titular del Senado insistió en que no corresponde actuar sobre versiones no confirmadas y remarcó que cualquier acusación debe estar sustentada en evidencias concretas.

Respaldo total al fiscal general

Núñez descartó que el fiscal general vaya a revelar informalmente el nombre del supuesto responsable, identificación que el Senado solicitará a través de la aprobación del un proyecto de resolución que pide informes a la Fiscalía General del Estado.

“Emiliano Rolón no te va a hacer eso. Es un fiscal general serio”, aseguró e incluso ironizó sobre la idea de presionar al titular del Ministerio Público: “¿Entonces yo voy a llamarle al fiscal, ‘vos sos mi amigo, vamos a sacarle a tal’? Eso no corresponde”.

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Sobre el pedido de informe dirigido a la Fiscalía, el legislador señaló que el tema debe tratarse conforme a los mecanismos institucionales y no mediante gestiones individuales de senadores como Rafael Filizzola (PDP), quien la semana pasada pidió al presidente requerir el informe a la Fiscalía.

Añadió que él no puede actuar de “pasamanos”. “Tiene que ser la plenaria la que autoriza”, explicó.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de aprobar el pedido con modificaciones.

Caso Rivas: tensión entre poderes

El trasfondo de la controversia está vinculado al proceso judicial contra Hernán Rivas por presunto título falso de abogado. Las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero buscan que el legislador enfrente una nueva audiencia preliminar, lo que podría anular su sobreseimiento.

Según trascendió, Sánchez habría sido advertida para no apelar la resolución judicial, lo que desató la denuncia pública y el pedido de investigación.

En paralelo, legisladores como Celeste Amarilla, Rafael Filizzola e Ignacio Iramain presentaron ésta mañana una denuncia penal contra Rivas por la supuesta producción de documentos públicos de contenido falso.

Finalmente, Núñez reiteró su postura de no interferir en el proceso: “vamos a dejarle al Poder Judicial que trabaje”.