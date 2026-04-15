Exigen a Rolón revelar nombre de senador que amenazó a fiscala y advierten con juicio político

El legislador liberal fue contundente al referirse a la información que, según versiones, estaría en poder de Rolón.

“El fiscal tiene que dar ese nombre. Tiene la obligación de informar quién es. Tiene que comunicarnos inmediatamente”, sostuvo.

Villalba señaló que, de confirmarse que el responsable es un parlamentario, corresponde avanzar con la pérdida de investidura sin dilaciones.

“Si se confirma que es un legislador, absolutamente causarle pérdida de investidura”, remarcó.

Amenaza de juicio político contra el fiscal general

El senador fue más allá y advirtió que la falta de transparencia podría derivar en acciones contra el propio fiscal general.

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“Tiene que informar, sino también nosotros podemos promover otras acciones, convocarlo inmediatamente. O juicio político”, afirmó.

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Sin embargo, reconoció la limitación política de la oposición en el Congreso:

“Hay que ser conscientes de la realidad de los números que tiene la oposición”.

Críticas al cartismo: “Van a soltar como cortina de humo”

Villalba también apuntó contra el oficialismo, al que acusó de manejar estratégicamente los tiempos de exposición de casos polémicos.

Mencionó, además de Rivas, a Erico Galeano, sugiriendo que ambos casos serían utilizados políticamente.

“El cartismo lo va a ir soltando para cortina de humo o para distracción en algún momento”, expresó.

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Según el legislador, estos temas se liberan gradualmente para desviar la atención pública en momentos clave.

Las declaraciones de Villalba contrastan con la postura del presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, quien defendió a Emiliano Rolón y sostuvo que no revelará nombres sin pruebas, calificando las versiones como “chismes”.