Fútbol con Santi y Alliana, mientras diputados chulean problemas ciudadanos y el “olor a coima”

“Capitaneados” por el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC) y el líder de la bancada de Honor Colorado en Diputados, el cartista Miguel Del Puerto, diputados cartistas tuvieron ayer un encuentro futbolístico en Mburuvicha Róga con Santiago Peña y Pedro Alliana como anfitriones, luego de que su sesión ordinaria quedara sin quorum tras tratar apenas 4 puntos del orden del día y donde se ocuparon de encubrir al gobierno.

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En el encuentro, además de los ya citados, se vio a los diputados Héctor “Bocha” Figueredo, Yamil Esgaib, Avelino Dávalo, Christian Brunaga, David Jara, Santiago Benítez, Germán Solinger, César Cerini, Sebastián Remesowski, Benjamín Cantero, entre otros.

Estos mismos fueron los que le “entraron con los tapones arriba” a una decena de iniciativas de opositores a favor del ciudadano, que buscaban transparentar el manejo de fondos públicos y también pensando en el bolsillo de la gente.

Ayer por ejemplo, los cartistas rechazaron un proyecto de declaración para instar el Ejecutivo "a modificar la base paramétrica para el ajuste del salario mínimo, atendiendo que la vigente está totalmente alejada de la realidad“.

Incluso hoy tras reunirse con el ministro de Economía, Óscar Lovera, el presidente de Diputados, Latorre, hasta terminó reconociendo que siguen siendo mentiras las promesas de campaña de Santi, tanto el “Vamos a estar mejor” como la de tener “Más plata en el bolsillo”.

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Esto ya que dijo al ministro del MEF que su “gran legado” debería ser encontrar la forma de “cómo hacemos para que los paraguayos puedan sentir dinero en sus bolsillos. Cómo hacemos para que les sea más fácil llegar a fin de mes. Cómo hacemos para que les le sea más fácil con su dinero llenar su carrito del supermercado”.

Lo más escandaloso es que lo hicieron sin ruborizarse ni tener un mínimo de contemplación hacia el ciudadano con sueldo mínimo (G. 2.899.048), mientras ellos cobran G. 37.900.000 al mes, y dilatan el tocar sus privilegios.

La mayoría cartista es “rápida, ofensiva y veloz” para rechazar este tipo de iniciativas, al contrario, son lentos que para tocar sus privilegios.

Mientras rápidamente corrió la reforma de la Caja Fiscal, ajustándole los cinturones a docente, policías, militares y magistrados, ellos siguen dilantando mínimos cambios a su jubilación vip.

También, hace un mes que vienen pateando para adelante el tratar proyectos de recortes de escandalosos gastos superfluos.

Mientras a la ciudadanía le plantean una “economía de guerra”, el presidente del Congreso, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez y otras autoridades se autoasignaron millonarias bonificaciones.

En el caso de Bachi, un sobresueldo de G. 21 millones al mes, con lo que su salario escaló a G. 63 millones mensuales.

Estos cartistas también son buenos en defensa y ocultando datos de millonarios gastos en las binacionales, ya que también ayer cajonearon dos pedidos de informes que buscaban indagar sobre el gasto de US$ 1,5 millones para contratar influencers a favor del gobierno y otros de US$ 4,4 millones para alquiler de vehículos, todos ellos a través de la fundación Parque Tecnológico de Itaipú (PTI).

“Olor a coima” desde el propio banquillo del equipo

El encuentro con Peña y Alliana además se hace ignorando las recientes denuncia de que en este gobierno hay “olor a coima”, algo de lo que acusó el propio embajador de Paraguay ante los Estados Unidos de América, Gustavo Leite y refrendado por otros cartistas que se reunieron con el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes como el expresidente Nicanor Duarte Frutos.

Entre otros, Latorre ya se hizo el desentendido ante las graves acusaciones de su “compañero de equipo” y le pasó la pelota diciendo que en todo caso era Leite el que debía denunciar formalmente.

“Yo creo que se tiene que denunciar específicamente, se tiene que investigar y de comprobarse a los responsables, tienen que estar en la cárcel” y que es potestad de Peña en todo caso echar al embajador si cree conveniente, afirmó Latorre.

Peña es otros que bien sabe chulear la realidad social en el país, ya que cuando no está de viaje, opta por ignorar los reclamos y escuchar solo a los suyos.

Ayer por ejemplo, mientras gremios docentes acudieron hasta la residencia presidencial para solicitar la destitución del titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Magno Brítez, el mandatario prefirió evadirlos reuniéndose con el presidente del Congreso, “Bachi” Núñez.