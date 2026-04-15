Latorre: la “tranquilidad” de la candidatura de Alliana y la puja por vicepresidencia

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el diputado cartista Raúl Latorre (ANR, Partido Colorado), presidente de la Cámara Baja del Congreso Nacional, reiteró su opinión de que la confirmación de la precandidatura del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, de cara a las elecciones generales de 2028 trae “tranquilidad” al movimiento cartista Honor Colorado, que atraviesa distintas convulsiones internas.

La oficialización de la precandidatura de Alliana, quien planea pugnar por la candidatura de la Asociación Nacional Republicana a la presidencia de la República, llega en momentos en que el movimiento oficialista Honor Colorado se muestra fragmentado y varios de sus referentes han hecho llamativas críticas al presidente Santiago Peña, mientras el líder del movimiento, el expresidente Horacio Cartes (2013-2018), sigue convaleciente luego de haber sido hospitalizado por un problema cardíaco en marzo.

El diputado Latorre dijo que la “divergencia de posiciones” que se observa dentro del movimiento llevó a situaciones que “hasta ya se estaban pasando de tono”, a lo que se sumaba el hecho de que el cartismo aún no tenía un precandidato presidencial oficialmente definido para la elección interna previas a las generales de 2028, mientras virtuales precandidatos ya han surgido en la oposición y en otros movimientos de la propia ANR.

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Afirmó que la figura de Alliana genera “consenso” dentro del liderazgo y las bases de Honor Colorado, y que la oficialización de su precandidatura “se da en un momento inmejorable” porque “clarifica el norte político” hacia el cual se dirigirá el cartismo.

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La carrera por la precandidatura a vicepresidente

Sin embargo, la oficialización de la precandidatura de Alliana abre un nuevo frente de potencial discordia dentro del cartismo: la puja por ver quién lo acompañará en la fórmula como precandidato a vicepresidente de la República.

Varios nombres de referentes del cartismo, entre ellos el del propio Latorre, han sido mencionados como potenciales candidatos, y desde la oficialización de la precandidatura de Alliana han tenido lugar varias reuniones en el seno de Honor Colorado que, según se reportó, han tenido como tema la definición del compañero de fórmula.

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Latorre dijo hoy que debe ser el propio Alliana quien tome la decisión y elija a una persona “de su confianza”, y afirmó que acompañará la decisión que tome el precandidato, sea cual sea.

“Yo soy hombre de equipo y voy a jugar en la posición que el equipo me necesite”, subrayó.

El presidente de Diputados citó una lista de otros posibles candidatos a acompañar a Alliana en la pugna por la candidatura colorada a la presidencia y vicepresidencia, entre ellos los senadores cartistas Derlis Maidana, Silvio “Beto” Ovelar y Basilio “Bachi” Núñez -presidente del Congreso-, así como gobernadores colorados oficialistas como César Sosa (Guairá), Marcelo Soto (Caaguazú), Norma Zárate (Paraguarí) y César “Landy” Torres (Alto Paraná).

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Igualmente mencionó al ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, y al ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, cuyos nombres también han sido vinculados a la carrera electoral.

“Tiene que ser una persona que complemente al candidato”, sentenció Latorre.