Febriles reuniones en Honor Colorado tras confirmación de Alliana a la Presidencia

El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, confirmó ayer que aceptó la propuesta de liderar la chapa presidencial de Honor Colorado (HC) para las elecciones generales de 2028. La información extraoficial rondaba en la carpa cartista desde mediados de 2024.

Alliana reveló que el viernes último confirmó al líder del movimiento, el expresidente y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, que aceptó la postulación al cargo de presidente de la República. Contó que Cartes le sugirió que debe elegir a su compañero de chapa. El expresidente se encuentra en plena etapa de recuperación tras una intervención quirúrgica en el corazón, acaecida a finales de febrero.

Alliana contó que el precandidato a vicepresidente tiene que tener el perfil técnico. No ahorró calificativos para ministro de Industria y Comercio, Marcos Riquelme, empresario y nieto del recordado Blas N. Riquelme, extitular de la ANR y exsenador. Le calificó de ministro “de lujo” y que tiene un “perfil maravilloso”.

Los perfiles “políticos” que aspiran al cargo de vicepresidente por Honor Colorado, son el senador con permiso y actual ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja; el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; y el gobernador de Guairá, César Luis “Cesarito” Sosa.

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Confirmación ante fricciones

Varios actores de peso y cercanos a Cartes, en coincidencia de su convalecencia, cuestionaron la semana pasada con dureza la administración de Santiago Peña, sobre todo el manejo de la economía. Incluso el embajador paraguayo en Estados Unidos, Gustavo Leite, habló de “olor a coima”, dichos que causaron un escándalo que el gobierno (llamado de atención de la Cancillería) solo le reprendió y hasta ahora no investiga la denuncia.

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En este delicado ambiente de tensión, y a menos de dos meses de las internas municipales de junio, Alliana anunció que aceptó la precanditurara presidencial. Esta posibilidad se maneja desde el 2024, incluso en mitines de HC.

Intensas reuniones

Tras la confirmación de Alliana, ayer en Mburuvicha Róga, el presidente Santiago Peña recibió a los senadores Silvio “Beto” Ovelar y Natalicio Chase (líder de bancada). El encuentro, según el posteo de Peña fue “para coordinar nuestras prioridades de trabajo y alinear acciones que impacten positivamente en la vida de los paraguayos”.

Hoy, el vicepresidente Pedro Alliana recibió a varias delegaciones. Entre otros, recibió al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, quien aspira a la precandidatura de la Vicepresidencia.

El segundo del Poder Ejecutivo posteo en redes que fue “un gusto recibir la visita de mi amigo el diputado Raúl Latorre”. “Siempre es productivo y gratificante conversar con el presidente de la Cámara de Diputados”, escribió.

Alliana también conversó sobre avances de obras viales en el Chaco. Recibió en audiencia al diputado Francisco Petersen (ANR-HC), al presidente de la Cooperativa Chortitzer, Ronald Reimer, y el intendente de Loma Plata, Ernest Giesbrecht. Los visitantes agradecieron “las gestiones del mandatario que hicieron posible el avance de las obras de asfaltado y empedrado en Loma Plata, Filadelfia y Neuland”.

Luego, Alliana mantuvo un encuentro con el Consejo de Gobernadores, integrado por 15 jefes departamentales colorados cartistas. Solo se ausentaron los gobernadores de Misiones, Richard Ramírez (Misiones) y Arturo Méndez (Alto Paraguay). El grupo de gobernadores, que lidera el titular del Consejo, César Sosa, expresaron su apoyo a Alliana.

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También, anunciaron que propondrán un precandidato a vicepresidente de la República.

Esta tarde, el grupo de gobernadores visitaron al presidente Santiago Peña, en Mburuvicha Róga. Se informó que conversaron sobre la ejecución del programa estrella del gobierno “Hambre Cero” en las escuelas, la ejecución de obras púbicas y la proximidad de las internas municipales del 7 de junio próximo.

“Bachi” visitó a Cartes

El titular del Congreso, senador Basilio “Bachi” Núñez, visitó hoy al expresidente y jefe de Honor Colorado, Horacio Cartes. El político de Presidente Hayes informó que se trató de una reunión de trabajo.

Luego, Bachi se trasladó a Mburuvicha Róga para mantener también, una reunión de trabajo, con el presidente de la República, Santiago Peña.