Senadores opositores exigen destitución o renuncia de Rivas

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) planteó un escenario jurídico alternativo: la posibilidad de una nueva denuncia si se confirma la prescripción.

La senadora explicó que el uso del presunto documento falso no se limitaría al hecho original, sino que se habría repetido en 2023, cuando Rivas fue designado ante el Jurado. Esto abriría la puerta a un nuevo proceso penal.

“Si prescribió, presentamos un hecho nuevo. Si no está incluido, entonces no prescribió”, argumentó.

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Amarilla fue contundente al señalar que “demasiada vergüenza ya nos hizo pasar el colega Rivas. Es tiempo de tomar una decisión”. Incluso dejó abierta la posibilidad de impulsar su destitución en el Senado.

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Iramain: “Es momento de renunciar”

El senador Ignacio Iramain (independiente) apeló a referencias históricas y filosóficas para cuestionar la situación, citando a Marco Tulio Cicerón para advertir sobre los riesgos del silencio ante la corrupción.

En su intervención, contrastó figuras históricas del derecho con el caso actual, al que calificó como “aberrante para la República”. “Rivas simboliza la posverdad jurídica, donde la apariencia sustituye a la idoneidad”, expresó.

Y cerró con un mensaje directo: “Es el momento de renunciar”.

Samaniego exige explicaciones al Jurado de Enjuiciamiento

La senadora Lilian Samaniego (ANR, disidente) apuntó directamente al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por una decisión que calificó como llamativa: habilitar el próximo 7 de mayo una investigación oficiosa sobre la prescripción del caso.

Según la legisladora, esta determinación se da antes de que venza el plazo para que el Ministerio Público presente recursos (15 de abril) e incluso antes de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se pronuncie.

“Llama la atención que el Jurado avance cuando aún no se agotaron las instancias judiciales”, sostuvo.

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Samaniego también cuestionó el amedrentamiento que recibió de parte de un legislador la fiscala Patricia Sánchez para no recurrir un sobreseimiento.

“Es inadmisible en un Estado de derecho”, afirmó, al tiempo de expresar su respaldo a la agente.

Finalmente, pidió explicaciones al representante del Senado ante el Jurado sobre los fundamentos de la decisión.