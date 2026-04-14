Pese a amenaza, fiscalas presentan recurso para anular sobreseimiento de Hernán Rivas

Las agentes del Ministerio Público, Patricia Sánchez y Luz Guerrero, presentaron este martes un recurso extraordinario de casación para que el recientemente sobreseído Hernán Rivas vuelva a afrontar una audiencia preliminar en el caso de su supuesto título falso de abogado.

El recurso fue presentado pese a la advertencia que recibió la agente Sánchez, supuestamente por parte de un senador cuya identidad no trascendió.

NOTICIA EN DESARROLLO