14 de abril de 2026 - 18:13
Pese a amenaza, fiscalas presentan recurso para anular sobreseimiento de Hernán Rivas
Las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero presentaron un recurso extraordinario de casación por medio del cual piden que el senador cartista Hernán Rivas afronte una nueva audiencia preliminar en el caso de su presunto título falso. La agente Sánchez había sido advertida sobre posibles “consecuencias” en caso de interponer cualquier recurso contra el sobreseimiento del legislador.
Las agentes del Ministerio Público, Patricia Sánchez y Luz Guerrero, presentaron este martes un recurso extraordinario de casación para que el recientemente sobreseído Hernán Rivas vuelva a afrontar una audiencia preliminar en el caso de su supuesto título falso de abogado.
El recurso fue presentado pese a la advertencia que recibió la agente Sánchez, supuestamente por parte de un senador cuya identidad no trascendió.
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