Nacionales
14 de abril de 2026 - 18:13

Pese a amenaza, fiscalas presentan recurso para anular sobreseimiento de Hernán Rivas

HERNAN RIVAS JURA CON SU TITULO DE FONDO 09-04-2026
HERNAN RIVAS JURA CON SU TITULO DE FONDO 09-04-2026 GENTILEZA

Las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero presentaron un recurso extraordinario de casación por medio del cual piden que el senador cartista Hernán Rivas afronte una nueva audiencia preliminar en el caso de su presunto título falso. La agente Sánchez había sido advertida sobre posibles “consecuencias” en caso de interponer cualquier recurso contra el sobreseimiento del legislador.

Por ABC Color

Las agentes del Ministerio Público, Patricia Sánchez y Luz Guerrero, presentaron este martes un recurso extraordinario de casación para que el recientemente sobreseído Hernán Rivas vuelva a afrontar una audiencia preliminar en el caso de su supuesto título falso de abogado.

El recurso fue presentado pese a la advertencia que recibió la agente Sánchez, supuestamente por parte de un senador cuya identidad no trascendió.

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