MP indaga a camaristas que “salvaron” a Hernán Rivas

El fiscal general Emiliano Rolón dispuso la apertura de una causa penal en contra la camarista Bibiana Benítez y el ex camarista Delio Vera Navarro, con base en la denuncia presentada por los abogados Martín Barba y Rodrigo Cuevas, por presunto prevaricato y también supuesto tráfico de influencias, en relación con la causa sobre el supuesto título falso de abogado del senador Hernán Rivas.

Para llevar a cabo los actos investigativos, fue designado el fiscal fiscal Luis Piñánez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, quien ya realizó diligencias en el marco de la causa penal iniciada.

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De esta forma, el agente del Ministerio Público solicitó al juzgado penal de garantías N° 7 a cargo de Miguel Ángel Palacios Méndez, la remisión “en la brevedad posible” de copia autenticada o certificada del Auto Interlocutorio (AI) N° 850 del 10 de octubre de 2025, por el cual el magistrado elevó a juicio oral y público la causa contra el legislador.

Por esa misma resolución había declarado operada la prescripción del hecho punible de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y, admitió la acusación contra Hernán Rivas por el hecho de uso de documento público de contenido falso.

Piñánez además solicitó la remisión de copia autenticada o certificada del acta de la audiencia preliminar.

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Denuncia contra camaristas del caso Hernán Rivas

En la denuncia presentada inicialmente, los abogados Juan Martín Barba y Rodrigo Cuevas, acusaron a ambos Bibiana Benítez y a Delio Vera Navarro de prevaricato, basándose en la resolución dictada, el 30 de marzo, por el Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, de la Capital, con el voto en mayoría de los citados.

Benítez y Vera se pronunciaron a favor de sobreseer a Rivas en la causa por presunta producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso.

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“Nos encontramos ante una resolución aberrante jurídica y fácticamente hablando, que tiene en sí la entidad suficiente de crear jurisprudencia y producir un nefasto precedente que afecta a la sociedad toda, y es un ejemplo claro y patente de cómo las normas procesales pueden torcerse para conveniencia de ciertos actores con peso político”, refiere el texto.

El abogado Rodrigo Cuevas calificó lo ocurrido como “muy escandaloso” y señaló que, como profesionales del Derecho, tenían la obligación de denunciar estas irregularidades.

Los abogados Barba y Cuevas ampliaron la denuncia con el hecho de supuesto tráfico de influencias. Esto porque en 2025 el Consejo de la Magistratura ternó a la hija de Bibiana Benítez para el cargo de defensor público, pese a tener solo 178 puntos, como un supuesto favor entre correligionarios.

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Argumentos: una resolución ilegal

Cuevas resaltó que la denuncia se sustenta en tres puntos fundamentales que demostrarían una actuación al margen de la ley. Primero, indicó que los magistrados admitieron de forma errónea un recurso de apelación contra una resolución que es inapelable según el artículo 461 del Código Procesal Penal.

Como segundo punto, Cuevas explicó que resolvieron sobre el rechazo de un sobreseimiento definitivo, figura que no se encuentra establecida en ninguna parte del citado artículo 461.

El tercer cuestionamiento referido por el profesional es que los jueces, para argumentar el sobreseimiento, valoraron pruebas de fondo, una facultad que compete exclusivamente a un Tribunal de Sentencia en juicio oral y no a uno de Alzada.

El escrito resalta la disidencia del doctor José Agustín Fernández, quien votó por declarar inadmisible el recurso, respetando la normativa procesal vigente.

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“Hicieron decir a la ley lo que no dice”

Respecto al contenido del fallo, Cuevas enfatizó que los jueces “hicieron decir a la ley lo que no dice” al apartarse del texto y del espíritu de la norma.

El abogado desmintió el argumento del “agravio insuperable” utilizado por los magistrados, calificándolo de “mentira”. Aclaró que cualquier agravio podría haberse tratado perfectamente durante el juicio oral y público.

Según los denunciantes, el Tribunal forzó la interpretación del marco legal vigente para justificar el sobreseimiento de Rivas, permitiendo así que el origen de su título académico quede en la nebulosa mediante una prescripción injustificada.