¿Bajan a Rivas de puja para ser dupla de Alliana?: Cartistas elegirán a su candidato a vice

El presidente del Congreso, senador cartista Basilio “Bachi” Núñez anunció que otro tema conversado en el almuerzo en Mburuvichá Róga con el presidente de la República, Santiago Peña y el vicepresidente de la República y precandidato presidencial para el 2028 por Honor Colorado, Pedro Alliana, es que propondrán de entre los senadores cartistas un candidato a vicepresidente, emulando a los gobernadores cartistas.

Lea más: Puja por un lugar en la chapa de Alliana: ¿Cesarito Sosa descarta la Vicepresidencia?

Como bancada de Honor Colorado en el Senado “nos vamos a dar nuestro tiempo hasta lunes o martes para decidir quién va a ser, dentro de los colegas senadores, al que vamos a proponer a ser integrante de la dupla con (...) nuestro candidato por el movimiento Honor Colorado, Pedro Alliana”, informó el presidente del Congreso, senador Basilio “Bachi” Núñez.

Fue antes de anunciar el pedido de permiso presentado por el cuestionado senador cartistas y posible “abogado mau”, Hernán David Rivas, que en el caso de abandonar temporalmente la banca también dejaría de ser “elegible” como potencial dupla de Alliana.

Los senadores elegibles

Entre los que están en la puja para ser “candidatos” son:

Derlis Maidana Silvio “Beto” Ovelar Natalicio Chase Basilio “Bachi” Núñez Antonio “Tony” Barrios Carlos “Nano” Galaverna Pedro “Pipo” Diaz Verón Lizarella Valiente Javier Zacarías Irún Guadalupe Aveiro Patrick Kemper Zenaida Delgado (que no estuvo en el encuentro)

Entre esa lista de nombres, lo que al menos sonaron como potenciales duplas de Alliana fueron Derlis Maidana y “Beto” Ovelar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hay que ver si fuera del caso de Rivas hacen excepciones con otros senadores “con permiso”, ya que en el caso de ser así habría que incluir en el bolillero al ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja; al embajador Paraguayo ante los Estados Unidos de América, Gustavo Leite, al ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez y al ministro del Interior, Enrique Riera.

No obstante, los ministros también tienen su propia “lista” extraoficial, a la que habría que sumar al ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme.

Del encuentro, además participó el ministro y asesor político de la Presidencia de la República y uno de los vicepresidente de la ANR, José Alberto Alderete.

De esta manera, los senadores pretenden competir con los 15 gobernadores cartistas, que en la semana también reivindicaron que el complemento en la chapa de HC sea para uno de ellos, entre los cuales ya se anotó el gobernador de Guairá, César “Cesarito” Sosa.

También esta semana, no descartó tener intenciones el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.