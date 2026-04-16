Cartistas buscan lavar su vergüenza y dejar de cargar el peso muerto de Rivas, afirman

El senador opositor Eduardo Nakayama (independiente) dijo que Hernán Rivas “dejará la Cámara de Senadores por nocaut técnico; ante la falta de votos para avanzar con su pérdida de investidura”.

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Desde sus redes sociales agregó que su salida por lo menos permitirá “lavar parcialmente la vergüenza de un peso muerto que ni sus amigos estaban dispuestos a seguir cargando”, en alusión a sus colegas cartistas.

Igualmente, el senador compartió la opinión del internauta Francesco Fiorio, quien dijo que Hernán Rivas “le ve la cara de pelotudos a sus colegas, incluido a los de Honor Colorado, a quienes prometió que la semana que viene iba a presentar a sus compañeros, y ahora termina pidiendo permiso. No puede presentar compañeros porque es FALSO”.

Permiso vip del cartismo

Por su parte, el senador Éver Villalba (PLRA) dijo que con este último caso se confirma que “del preso sãmbuku del stronismo se pasó al ”permiso vip del cartismo“.

Dijo esto en alusión al preso sãmbuku quien, según la tradición, estando privado de su libertad tenía privilegios como salir de la cárcel para eventos sociales y otros asaltos o crímenes.

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Hizo esta declaración en su cuenta de X (Twitter) con la captura de portales digitales sobre el “permiso” concedido por el cartismo al senador Erico Galeano (ANR, HC), condenado por el caso A Ultranza Py y cuya sentencia fue apelada así como el pedido de permiso de Hernán Rivas (ANR, HC), investigado por supuestamente amenazar a una fiscala para que no apele su sobreseimiento en su proceso por presunto título falso para acceder a la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).