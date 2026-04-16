En pleno escándalo, Hernán Rivas aparece en la cabecera de la mesa de Mburuvicha Róga con Peña y Alliana

“Reunión de trabajo y coordinación junto al presidente Santiago Peña y Senadores”, indicó el vicepresidente de la República y precandidato a presidente para el 2028 por Honor Colorado, Pedro Alliana, acompañando con una foto en la que el cuestionado senador cartista Hernán Rivas aparece en una de las cabeceras.

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Más temprano, ignorando las críticas hasta de los gremios de producción y empresarios contra el presunto abogado mau que llegó a presidir el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la mano del cartismo, Peña se limitó a decir que existe supuestamente “indignación selectiva” y que está en manos de la Justicia la investigación.

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