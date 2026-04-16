Video: Horacio Cartes califica de “ejemplar” el trabajo del TSJE

“La presencia de ustedes acá no es poca cosa. La presencia del Tribunal Superior de Justicia Electoral en el partido (colorado) es un gran mensaje para mucha gente. Nosotros nos sentimos muy honrados y orgullosos del trabajo que hacen ustedes. Son ejemplares hace rato, la mejor institución por tanto tiempo. Mantengan ese nivel porque hace bien a la salud del Paraguay. Muchas gracias a cada uno de ustedes”.

Así expresó el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Horacio Cartes, en la reunión que mantuvo hoy con los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), en la sede de la Junta de Gobierno. Las autoridades electorales firmaron con el titular partidario un convenio con miras a las internas municipales previstas el domingo 7 de junio.

En la reunión asistieron el titular del TSJE, Jorge Bogarín González y los miembros, Jaime Bestard y César Rossel.

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El encuentro coincidió con el retorno del presidente de la ANR tras un periodo de reposo médico, tras la intervención quirúrgica en el corazón a la que se sometió a fines de febrero pasado.

Logística y TREP

Sobre la firma del convenio, el presidente de la Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la ANR, Santiago Brizuela, informó que tiene relación con toda la logística que brindará el TSJE en las internas municipales coloradas y la transmisión de resultados preliminares TREP, previstas el 7 de junio.

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“Esto tiene que ver con el proceso electoral, el uso de las máquinas de votación, capacitación de los agentes electorales, la administración, manejo y disposición de la transmisión de los resultados del TREP y los funcionarios de la Justicia Electoral asignados a estos trabajos”, expresó Brizuela.