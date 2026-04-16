Justicia Electoral garantiza resultados vía TREP en internas municipales

Esta mañana, los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín González (presidente); Jaime Bestard y César Rossel, visitaron la sede del Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

En las sedes partidarias se firmaron convenios para el trabajo coordinado que respalde la participación ciudadana, en la elección interna municipal simultánea prevista para el 7 de junio próximo.

En base al convenio se determinó el alcance de la cooperación tanto con Tribunal Electoral Independiente (TEI) del PLRA y el Tribunal Electoral Partidario (TEP) del Partido Colorado, teniendo en cuenta que ambos tribunales son la máxima instancia en elecciones internas.

El convenio de cooperación fue rubricado por el presidente del PLRA, Hugo Fleitas y el presidente de la ANR, Horacio Cartes. El exmandatario retomó hoy su funciones partidarias en la Junta de Gobierno, tras un periodo de reposo, tras una intervención quirúrgica al que se sometió a fines de febrero pasado.

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Acuerdo

Conforme a los datos, el convenio consiste en:

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-El uso de Máquinas de Votación: Garantizar la tecnología para el sufragio.

-Sistema TREP: Implementación y seguridad en la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares para una total fiabilidad.

-Capacitación: Preparación de agentes electorales en todo el país.

-Institucionalidad: Respeto absoluto a la voluntad popular.

Según el informe del órgano electoral, Bogarín González, Rossel y Bestard, ratificaron en representación de la Justicia Electoral que el objetivo fundamental es garantizar la transparencia del proceso que llevan adelante todas las organizaciones políticas.

Bogarín González informó que el apoyo consiste en logística y de tecnología, en las elecciones internas y también para las elecciones municipales del 4 de octubre.

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“Se ha demostrado la evolución de la Justicia Electoral en materia de control, ha crecido a nivel de transparencia y representación partidaria”, expresó por su parte, Rossel durante el encuentro.

La asistencia técnica y logística por parte de la Justicia Electoral está garantizada de manera irrestricta con todas las organizaciones políticas que lo soliciten, refiere el informe oficial.