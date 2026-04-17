Cómo votar paso a paso: TSJE lanza instrucciones y habilita simulador digital

Las máquinas de votación a ser utilizadas en las internas del 7 de junio y las elecciones municipales del 4 de octubre fueron arrendadas al Paraguay por el consorcio Comitia-MSA, cuyos representantes son exsocios del presidente Santiago Peña en Ueno Group y ya fueron usadas en las elecciones municipales del 2021 y las generales del 2023.

Para las internas, el elector simplemente debe A) conocer su local de votación, B) hacer fila en su mesa correspondiente, C) entregar su cédula y D) recibir la papeleta única de votación para dirigirse al cuarto “oscuro”.

Dónde votar y en qué web practicar

Para conocer el local de votación para las internas de la ANR el 7 de junio está este enlace.

En tanto que para conocer el local de votación de la interna del PLRA el 7 de junio está este enlace.

Para practicar con el simulador de votación, con datos de listas reales y las fotografías de los candidatos de las internas del 7 de junio, la Justicia Electoral habilitó este enlace.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para saber el local de votación en el Registro Cívico Permanente (RCP) en las elecciones municipales del 4 de octubre está este enlace.

Desde el cuarto oscuro

En el cuarto oscuro encontrarás la máquina de votación.

La Justicia Electoral en sus videos instructivos en español y en guaraní, divulgados en sus redes sociales, señala que la manera de habilitar la máquina de votación es introduciendo el boletín en la ranura (Paso N°1).

Seguidamente, se desplegarán los candidatos a intendente y ahí también está la opción de voto en blanco, esto salvo que el Partido no tenga candidato, como el PLRA en Asunción. Tras elegir una opción (Paso N° 2), luego se te desplegarán los candidatos a la Junta Municipal.

En este punto el elector debe elegir la lista de candidatos a la Junta Municipal o votar en blanco (Paso N° 3).

Dentro de la lista están los candidatos propuestos por el partido o la organización política, en que el votante tiene que dar su voto de preferencia a uno de los candidatos. (Paso N° 4).

Una vez terminado, el elector puede modificar su voto apretando la opción “modificar” (Paso N° 5, opcional).

Si el votante finalmente está seguro de su voto, aprieta imprimir su selección (Paso N° 6). Ahí se le desplegará primeramente cómo le va a aparecer en la boleta ya impresa. La manera de verificar su voto es acercando el chip al lector (Paso N° 7).

Una vez verificado el voto, se dobla el boletín (Paso N° 8), se acerca a la mesa y se le entrega la papeleta al presidente de mesa para que la firme. El elector accede a la solicitud de entintarse el dedo (Paso N°9) y -tras secarse el dedo con un papel- se introduce la papeleta dentro de la urna plástica (Paso N° 10).

Internas del PLRA

En el caso de las internas del PLRA las cosas se complican porque el afiliado tiene que elegir a 11 candidatos en caso de ser menor de 30 años, esto incluye intendente, concejal y 10 autoridades partidarias y las juventudes liberales.

Las opciones son:

Intendente Lista de concejales (voto preferente) Presidente, vice 1° y vice 2° del PLRA Directorio Nacional (voto preferente) Directorio Departamental (voto preferente) Comité Local (voto preferente) Convencional (voto preferente)

Para afiliados con menos de 30 años se suma: