ACE teme posible presión política sobre docentes ante internas de la ANR

La inquietud sobre la posible presión a los docentes con fines partidarios surge a partir de una reunión política realizada el viernes 17 de abril por un sector del cartismo en Carapeguá. El encuentro se realizó en la vivienda de la precandidata a la Intendencia, la concejal departamental Luz Cañete, hija del jefe comunal de este distrito, Luciano Cañete (ANR-HC).

En la ocasión, el supervisor administrativo Carlos Báez, así como los supervisores pedagógicos Liliana Correa, Raúl Samaniego y Óscar Lugo, expresaron públicamente su respaldo a la campaña electoral de Cañete.

La reunión generó malestar entre docentes agremiados, debido a la participación del diputado Héctor “Bocha” Figueredo, considerado padrino político de Cañete, a quien la ACE había declarado persona no grata en febrero de este año.

Asimismo, durante una movilización en cierre de ruta, lo habían calificado de traidor de los educadores por no acompañar la propuesta del sector docente sobre la modificación de la Caja Fiscal.

Ante dicha situación, desde el gremio docente manifestaron su preocupación porque temen que los supervisores quieran ejercer presiones hacia los educadores para acompañar candidaturas del oficialismo en el proceso electoral interno.

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Supervisor niega condicionamiento

El supervisor Carlos Báez, quien manifestó que fue invitado y asistió para escuchar nada más. Añadió que se puso a disposición en lo que pudiera ayudar, pero negó que se haya condicionado a los supervisores o a los docentes para acompañar la candidatura de Cañete.

Agregó que, en lo personal, no recibió ninguna directriz respecto a los docentes y que, de producirse algún tipo de presión, los educadores están en libertad de realizar las denuncias correspondientes.

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Debatirán sobre inminente presión

El presidente de la ACE, Juan Carlos Cáceres, señaló que hasta el momento no recibió ninguna denuncia, pero que en caso de comprobarse situaciones de coacción, amenazas o condicionamientos a docentes por razones políticas, el gremio acompañará las denuncias correspondientes ante las instancias pertinentes.

Afirmó que no es ético que funcionarios del ámbito educativo participen activamente en política partidaria, especialmente en el caso de supervisores, y recordó que este tipo de actividades deben mantenerse al margen del horario laboral. Añadió, además, que la organización no permitirá convocatorias a docentes con fines proselitistas.

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Las orientaciones institucionales sobre esta situación serán abordadas este jueves durante la jornada de capacitación que se desarrollará en la sede de la ACE.