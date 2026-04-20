Agenda: Diputados sesiona hoy con el desafío de ya no ser tan raboneros

En la última reunión de la mesa directiva de Diputados del miércoles pasado se solicitó a los líderes de bancada que instruyan a sus miembros para que hagan el “esfuerzo” de quedarse en las sesiones, ya que hace más de un mes que en su mayoría no logran tratar ni un punto del orden del día.

Es por esto, que más allá de la relevancia de los temas, el foco está en la rabonería recurrente de los diputados, que ya ayer, en escaso número asistieron a las reuniones de comisiones, con la diferencia de que en ese caso pueden participar de forma virtual, mientras que las sesiones del pleno son obligatoriamente presenciales.

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Entre lo puntos principales en agenda de Diputados destacan en el punto 5, los pedidos de intervención a 7 intendentes (colorados y opositores) que vienen siendo cajoneados adrede desde finales del año pasado.

Se trata de los casos de Hernán Ysidro Rivas (ANR-Honor Colorado), jefe comunal de Tomás Romero Pereira (Itapúa) y padre del senador cartista Hernán David Rivas; de Ñemby (Central), Tomás Olmedo (ANR-Fuerza Republicana); de Lima (San Pedro),Juan Manuel Ávalos (Alianza); de Ybyrarobaná (Canindeyú), César Machuca (ANR-HC); el de Emboscada (Cordillera), Silvio Andrés Peña (PLRA); de Yby Yaú (Concepción),Vidal Argüello (Alianza) y de Juan León Mallorquín (Alto Paraná), Elvio Coronel (Alianza).

La tendencia es que todos sean rechazos con el argumento de que supuestamente ya no queda tiempo para las intervenciones, algo que ellos mismos propiciaron para usarlo como justificación. Esto ya que las elecciones internas municipales son el 7 de julio próximo y el mandato de todos los intendentes es hasta noviembre próximo.

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Por otra parte, en el punto 6 se prevé la sanción y remisión al Poder Ejecutivo del “memorando de entendimiento entre el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y el Ministerio de Defensa de la República del Paraguay concerniente a la adquisición de artículos de defensa y servicios de defensa para la República del Paraguay de los Estados Unidos de América”.

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Se trata de un complemento al Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés) que cuentas con dictámenes unánimes por la aprobación, además del apoyo de la embajada de los EE.UU. en nuestro país y del Ministerio de Defensa Nacional.

El documento establece mecanismo para la compra, importación y confidencialidad en cuanto a compra de equipos y servicios para la seguridad interna de nuestro país.

Ley “Anti Rivas”

Otro punto relevante es el punto 8, la denominada Ley “Anti Hernán Rivas” en el jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), nombre coloquial dado al proyecto que pretende modificar el artículo 3º de la Ley N° 6814/2021 que regula el JEM.

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El proyecto lleva el nombre del senador cartista y presunto abogado “trucho”, Hernán David Rivas ya que pretende dificultar que se repitan casos como el suyo, es decir, que legisladores con dudoso título de abogado sean designados miembros del JEM y se conviertan en “juez de jueces”.

La modificación propuesta establece que para ser designado miembro el JEM en representación de algunas de la Cámara del Congreso (2 por Senado y 2 por Diputados) deben haber ejercido efectivamente la abogacía por al menos 10 años, ya sea como fiscales o jueces, abogados particulares o la docencia en la carrera.

Baruja seguirá chuleando

También figura en el orden del día en el punto 19, con escasas chances de ser tratado, el pedido de interpelación al titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja por el caso “Chaqueñito”.

El mismo viene siendo salvado desde el 20 de marzo pasado mediante la recurrente falta de quorum, pero de hecho, la mayoría cartista en la Cámara ya adelantó que no permitirán la interpelación en caso de llegar a tratarse.

El mismo fue requerido por la presunta adjudicación irregular de un departamento de “interés social” del MUVH al exsenador aliado cartista, Javier “Chaqueñito” Vera, que hace una semanas fue echado del Senado pero por supuestos audios donde habría hecho referencia a abuso de menores.