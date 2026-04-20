Rafael Filizzola dice que Rivas debería renunciar y trata de “recurso’i” a Peña

Si bien el senador colorado cartista Hernán Rivas fue sobreseído por voto en mayoría del tribunal de apelación integrado por Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y Agustín Fernández (este último votó en disidencia), ahora enfrenta un nuevo proceso tras la denuncia realizada por varios senadores opositores por presunta producción mediata de documento público de contenido falso.

El caso del legislador se centra en la presunta falsificación de su título de abogado, el cual habría utilizado para acceder a cargos de relevancia pública, como cuando asumió como representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y posteriormente volvió a asumir el cargo estando ya en la Cámara de Senadores. La denuncia la presentaron el 15 de abril los senadores Celeste Amarilla, Rafael Filizzola e Ignacio Iramain Chilavert.

Para el senador Rafael Filizzola, si bien esta nueva causa se abrió, todavía queda pendiente la acusación en contra del legislador por la presunta tenencia de un título universitario falso de abogado, ya que, pese a ser sobreseído de la causa, aún queda recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“La sentencia de la Cámara de Apelaciones es muy controvertida. La sentencia debe ser revisada en casación y creo que también fueron por la vía de inconstitucionalidad. Así que hay dos vías abiertas en la Justicia. Esta nueva denuncia se centra básicamente en el uso del título en el año 2023, así que no se puede alegar prescripción ni nada que se le parezca”, señaló.

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Denuncias contra Rivas por supuesto título falso de abogado

Agregó que, además de la nueva causa penal contra Rivas, también se realizaron varias denuncias más en el ámbito civil por la supuesta nulidad del título de abogado, lo que podría ser cabeza de otros procesos. Destacó además que, con tantas denuncias, lo importante es que la causa no quede impune, ya que no solamente es una mentira al Congreso Nacional, a ambas Cámaras, sino también un precedente sumamente grave.

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“Acá estamos hablando de una persona que sin tener título ocupó uno de los cargos más altos en el sistema de justicia. Imagínense, él estaba juzgando a jueces sin tener título de abogado (...) Abre acá un debate importante, sobre todo en casos donde su voto fue determinante”, respondió sobre la nulidad de los casos de juicios a magistrados en los que Rivas participó.

Sobre el pedido de permiso que pidió Rivas y la postura del cartismo, que lo aprobaría, dijo que lo que corresponde es la renuncia de Rivas y explicó que el permiso se da para cuestiones puntuales, como para asumir un cargo de ministro o de embajador, además de los antecedentes por casos de salud, lo cual correspondería, no así cuando un legislador es sometido a un proceso penal, que, si bien hay antecedentes, los mismos no hacen al derecho; sin embargo, esto quedaría reducido a una cuestión de votos.

“Para que haya pérdida de investidura, nosotros pedimos el informe al fiscal general del Estado. Tenemos que tener evidencias muy claras de que él abusó de su investidura para beneficiarse, tanto en el caso el caso de la amenaza a la fiscala y el caso de todas estas medidas que se tomaron para que él acceda a un título”, indicó al recordar la amenaza que recibió la fiscala Patricia Sánchez, quien investigó la causa por la que fue sobreseído y quien es la encargada de investigar las nuevas causas abiertas contra Rivas.

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Peña es un “recurso’i”

El presidente de la República, Santiago Peña, al ser consultado sobre el caso de Hernán Rivas, además de excusarse en responder, ya que “no le corresponde”, también se refirió a causas en la que Rafael Filizzola fue procesado, como el de los helicópteros de la Policía Nacional, cuando fue ministro del Interior, intentando hacer una comparación entre ambos casos.

El senador opositor contestó a estas insinuaciones de Peña y lo tildó de “recurso’i”, y criticó a la jueza que llevó su caso por no saber de derecho y por no saber contar.

“Es un recurso’i que aparte él no conoce, porque en realidad esa jueza no sabe contar, aparte de no saber de derecho. Esa jueza hizo algo insólito. Éramos varios coprocesados y les sobreseyó a todos, menos a mí. Yo pregunto: ¿quién le dio la orden? Porque el tiempo no puede transcurrir para algunos y no para otros. Y además el mismo computo que ella hacía en mi caso particular, daba más tiempo que el necesario para la prescripción. Pero el caso que realmente es relevante, el caso en el cual ellos montaron toda una campaña de difamación en mi contra, yo fui sobreseído por pedido de la Fiscalía”, recordó.

Sobre la amenaza a la fiscal Patricia Sánchez, en la que menciona al senador cartista Hernán Rivas, dijo que Emiliano Rolón tiene 15 días como plazo máximo para remitir el documento e insistió en que solo piden el documento de la denuncia, no así 40 carpetas foliadas, algo que el propio fiscal general del Estado ya pudo haber hecho la semana pasada.

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Fueros de Rivas

Sobre los fueros de Rivas, explicó que los mismos están previstos contra la detención, no así contra los procesos, por lo que la inmunidad no corresponde ante la apertura de una causa penal; sin embargo, consideró que por una cuestión de seguridad jurídica, el juez o la jueza que entienda el caso pediría el desafuero.

Lamentó que al conceder el permiso a Rivas se deja un mensaje de impunidad, porque finalmente esta persona estuvo años juzgando, destituyendo y amparando a jueces y fiscales, sin contar con título de abogado, que es un requisito constitucional.

“El daño que ha causado y el precedente que sienta para casos futuros es tan grave que se tienen que tomar medidas que sean aleccionadoras, por eso no puede quedar simplemente así como está”, concluyó.