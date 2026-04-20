Rodríguez Kennedy dice que fue obligado a firmar el título de Rivas

El presunto título falso de abogado del senador Hernán Rivas tiene la firma del exministro Euclides Acevedo y del excamarista Óscar Rodríguez Kennedy, ya que ambos fueron altas autoridades -rector y decano- de la Universidad Sudamericana, la supuesta casa de estudios del cartista.

Pese al sobreseimiento del legislador -aunque contestado por la Fiscalía-, nuevamente surgen dudas sobre su formación profesional y ahora, el exdecano de la mencionada universidad, Óscar Rodríguez Kennedy, aseguró que ni él ni Acevedo tienen “vela en este entierro”.

“¿Nosotros qué vela tenemos en el entierro si todo se preparó? Yo estaba obligado por la Ley 4995/2013 a firmar. Si no lo hacía, me demandaban“, mencionó.

Según Rodríguez, una persona llamada Rubén Dario Báez envió un telegrama colacionado a ambos -Acevedo y él- para intimarlos por el plazo de cinco días “para otorgarle el título bajo apercibimiento inicial, juicio contra nosotros”.

Lea más: Óscar Rodríguez Kennedy reconoce su firma en el diploma de Rivas

Rivas se acercó a Rodríguez Kennedy

Otro punto que mencionó es que los certificados de estudio ya venían firmados por las autoridades anteriores y ellos simplemente recibieron el trabajo “todo hecho”, por lo que supuestamente la responsabilidad del caso “recae única y exclusivamente” en el Consejo Superior Universitario de la Sudamericana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Ni yo ni Euclides Acevedo tenemos vela en este entierro salvo que hemos firmado solamente el título. Lo que quiero aclarar es que a nosotros ya nos sirvieron todo hecho”, reiteró.

Como parte de su argumento alegó que la universidad también atravesó por varias mudanzas y se perdieron documentos varios, entre ellos, tesinas de derecho, pero entre esto, Rodríguez dice haber firmado aproximadamente 97 títulos de abogado, aunque estima que la institución emitió un total cercano a los 390 títulos bajo un equipo académico del que formaban parte Dora Cabañas y Nancy Barúa, según las nombró.

El exdecano también recordó que en el 2020, mientras él se desempeñaba como camarista en el Palacio de Justicia, Rivas se apersonó en su despacho para reclamar su título y en aquella ocasión, el entonces diputado supuestamente mencionó que el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) le estaba “creando problemas”.

“Quiero dejar en claro en forma valiente, con el corazón valiente, a nosotros nos presentaron el pescado podrido todo hecho, hermano. No pudimos negarnos porque o sino nos sometían a una demanda judicial. La universidad se comprometía a otorgar el título respectivo; ¿Qué voy a hacer? Yo prefiero la muerte física antes que la muerte moral. Pero, ¿Quién es Hernán Rivas para presionarle a Óscar Rodríguez? (Firmó) porque había demandas en puertas en contra de Euclides Acevedo y contra mí“, sentenció a la 1080 AM.

Lea más: Hernán Rivas acompaña a Peña en inauguración de ANDE en Itapúa