Último día para cambiar a precandidatos antes de elecciones

A las 23:59 vence el plazo para que los Tribunales Electorales hagan la sustitución de precandidatos por renuncia, inhabilidad o fallecimiento de los mismos, en el Sistema de Inscripción de Candidaturas (SIC), conforme al Cronograma las elecciones municipales de 2026.

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Mientras que, el 23 de abril hasta las 18:00 los Tribunales Electorales tienen tiempo de comunicar las sustituciones realizadas para que en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) se puedan cambiar los datos en la memoria de las máquinas de votación con el objetivo a que los electores tengan las opciones políticas correctas el próximo 7 de junio.

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En ese contexto, la senadora Lilian Samaniego (ANR), líder del movimiento Causa Republicana había solicitado la renuncia a dos precandidatos por contar con órdenes de captura.

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Otro caso similar también se dió en AltoParaná, en éste sentido el precandidato a la Presidencia de la República para el 2028 por el movimiento Colorado Añeteté, Arnoldo Wiens, exigió la renuncia de Alberto Giménez, candidato a concejal municipal de Ñacunday (Alto Paraná), tras la detención de Giménez en Brasil, donde fue procesado por vínculos con el narcotráfico.

En tanto, en el Partido Liberal debe definir bajo que lista va el precandidato a Intendente de Valenzuela Manuel Fernández, hermano de la intendenta acusada por corrupción Mirtha Fernández, quien aparece en la máquina de votación con doble lista.