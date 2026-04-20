Ya está definida la vuelta de Leite al Congreso, dice líder de HC del Senado

El senador Hernán Rivas presentó una solicitud de permiso ante la Cámara de Senadores, en medio de los constantes reclamos por las ya varias causas abiertas por su presunto título falso de abogado. Además, se dio a conocer una denuncia de amenaza a la fiscal Patricia Sánchez, quien lleva las causas en su contra, en la que se menciona al senador cartista.

El legislador cartista cuenta con una causa que debe definirse por la Corte Suprema de Justicia, tras el sobreseimiento que le dio el tribunal de apelación compuesto por Bibiana Benítez, Delio Vera Navarro y Agustín Fernández, gracias a los votos en mayoría de los dos primeros.

Además, legisladores y representantes de la sociedad civil presentaron nuevas denuncias contra Rivas, de las cuales la Fiscalía ya abrió una nueva causa.

Ante las amenazas, consultado sobre si correspondería la pérdida de investidura de Rivas al ser mencionado en la denuncia, Natalicio Chase, lider de la bancada cartista del Senado, respondió que la fiscala debería presentar las pruebas.

“Yo no quiero entrar en el análisis del caso, porque eso está dentro de la justicia, y si la fiscala tiene las pruebas, seguramente va a poder llevar adelante algún proceso en contra de quien haya sido quien amenazó”, explicó.

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Cartistas aprobarían pedido de permiso de Rivas

Al preguntarle sobre si es que la bancada cartista cuenta con los votos para salvar a Rivas de la destitución y aprobar el pedido de permiso, el cual es tildado hasta de ilegal por varios legisladores y personas entendidas del tema, respondió que cree que si, pero que eso siempre se define en el momento de la votación.

“La oposición tiene que entender que el único camino es el resultado de la votación de la Cámara de Senadores”, agregó sobre la postura de los opositores, quenes piden la pérdida de investidura o renuncia de Rivas.

Sobre la suplencia de Rivas, quien asumiría sería el siguiente suplente de la lista de los colorados, que corresponde a Julio Borba, exministro de salud del gobierno de Mario Abdo Benítez, quien lideró la cartera sanitaria durante la cuarentena por el COVID-19 tras la salida de Julio Mazzoleni. El mismo tiene dudas en asumir, ya que, según Chase, está cómodo en el sector privado.

“Yo hable con el doctor Borba los días pasados. El doctor Borba está muy cómodo en el sector privado, él es el director médico del grupo Harrison, del Migone, y el análisis que hace Borba es de ese trabajo que está llevando adelante. Con Liseras no tuve ninguna conversación”, refirió, considerando que el siguiente de la lista, en caso de que Borba no asuma, sería el exdiputado Carlos Liseras.

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Sin embargo, Chase puntualizó que quien asuma en reemplazo de Rivas, lo haría en poco tiempo, ya que la salida de Gustavo Leite de la embajada paraguaya en Estados Unidos estaría confirmada y volvería a la Cámara de Senadores para julio.

“Yo creo que Leite ya está definida su vuelta, no conozco la fecha exacta, pero creo que será alrededor del mes de julio para adelante. Vamos a ver, este es un periodo corto que tiene que asumir el suplente y yo creo que después puede retormar sus actividades, pero es una decisión personal del afectado”, concluyó.