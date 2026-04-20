Colorados disidentes anuncian que no validarán pedido ilegal de Rivas

La postura de todas las bancadas disidentes podría ser determinante en la sesión ordinaria del miércoles de la Cámara de Senadores, ya que el oficialismo necesita del quorum que justamente estos sectores pueden definir junto con la oposición.

Ovelar sostuvo que la multibancada colorada no acompañará el permiso y que, por el contrario, existe predisposición para avanzar hacia la expulsión del legislador si se presenta el pedido formal.

El cartismo busca aprobar por mayoría simple el permiso para Rivas, en una jugada similar a la aplicada en el caso del senador Erico Galeano, condenado por lavado de dinero y asociación criminal.

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Sin embargo, oposición y disidencia colorada superan los 23 votos, lo que les permite definir:

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La conformación del quorum

El tratamiento del pedido de permiso

El resultado de la votación

Este escenario convierte a la disidencia en un actor decisivo para frenar o habilitar la maniobra del oficialismo.

El pedido de permiso temporal para el senador Rivas constituye una “grave violación de la Constitución” y envía un mensaje político al sistema judicial, había señalado el abogado constitucionalista y exsenador Hugo Estigarribia.

Más allá del rechazo al permiso, el Senado sigue dividido sobre cómo proceder con una eventual pérdida de investidura en cuanto a los números que se requieren.

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La senadora Esperanza Martínez considera que aplicar mayoría simple implicaría validar la destitución de Kattya González (independiente). Por su parte, la senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional (CN), sostiene que ya existe un precedente con la expulsión de Norma Aquino, realizada con mayoría simple en 2025.

El presidenciable de Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, días atrás pidió públicamente a los disidentes que impulsen la expulsión de Rivas, calificando la protección del oficialismo como “vergonzosa”.

En paralelo, el fiscal general Emiliano Rolón ordenó abrir una nueva causa contra el legislador por la presunta producción mediata de documento público de contenido falso, en el marco del caso por su título de abogado.