Se “graduó” en jugar a las escondidas: Esgaib chuleó ser consultado sobre su título

El diputado cartista Yamil Esgaib Mansia y su hijo, el concejal de Asunción, Nasser Esgaib Ortega supuestos egresados de la Universidad Sudamericana están ahora bajo la lupa ante serios indicios de irregularidad de sus títulos universitarios, los cuales fueron señalados por el diputado Raúl Benítez.

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Se intentó tener su versión y se lo esperó en la sala de sesiones, donde habitualmente suele llegar temprano, a diferencia de ahora, que esperó el inicio de la sesión y la prohibición de permanencia de la prensa en la sala para sentarse en su lugar.

Los diferentes periodistas acreditados fueron invitados a salir cuando estaban haciendo notas al líder de bancada de Honor Colorado, Miguel Del Puerto (ANR, HC), que es vecino inmediato de banca de Esgaib, que no se encontraba a su lado.

Hay que mencionar que la sala de sesiones es propicia para “esconderse”, ya que entre medios de la puerta principal de acceso está el baño y también un sala de espera cerrada donde los legisladores ocultarse o ir a comer.

En el caso del diputado Yamil Esgaib supuestamente es licenciado en administración de empresas por la universidad donde “se graduó” Rivas, pero lo llamativo es que obtuvo su título en 2013, siendo que la carrera fue abierta en 2010 y tenía una malla curricular que duraba 4 años. Él se recibió en 3 años supuestamente.

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El caso de su hijo es peor, ya que Nasser obtuvo título de abogado también en 2013, siendo que la carrera se habilitó en 2010 y establece 5 años de carrera. Él terminó dos años antes.