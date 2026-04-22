Oposición afirma tener votos para rechazar permiso de Hernán Rivas

La senadora Esperanza Martínez (FG) informó que hasta ayer contaban con 23 votos, incluyendo a legisladores de la disidencia colorada, para rechazar la solicitud de permiso planteada por su colega cartista Hernán Rivas, sospechoso de poseer título falso de abogado.

Precisó que, hasta anoche, tenían asegurados 10 votos de colorados disidentes. “Hasta ayer, con la disidencia colorada y la bancada democrática, teníamos más de 23 votos”, dijo.

Mientras tanto, desde el sector cartista se asegura que cuentan con los votos para beneficiar a Rivas. La definición sobre el permiso del legislador se dará hoy, en una sesión del Senado que está marcada por la presión política y el creciente reclamo ciudadano contra la impunidad.

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Temor a fugas, pero con mayor presión ciudadana

No obstante, advirtió sobre el riesgo de una eventual “fuga” de votos, aunque destacó que los legisladores están “más conscientes” del reclamo ciudadano contra el abuso de poder.

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“Basta, ya estamos hartos de este abuso de poder, que se vaya Hernán Rivas a su casa”, dijo.

Martínez no descartó que el titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), esté operando para sostener a Rivas.

“Ayer a la tarde, después de nuestra reunión de la bancada democrática, teníamos más de 23 votos y hoy vamos a comprobar o no. De todas maneras, cada uno es responsable de su posición”, expresó.

Renuncia o expulsión, las opciones sobre la mesa

La senadora remarcó que la postura de la oposición es clara: “Permiso no, renuncia”.

En caso de que Rivas se niegue a dimitir, señaló que el cartismo deberá aportar los votos necesarios para avanzar en la pérdida de investidura.

“No tiene salida. Renuncia o vemos los votos para la pérdida de investidura”, mencionó.

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Indicó que se requieren 30 votos para concretar la expulsión del legislador de la Cámara Alta y advirtió que, si no prospera ninguna de las dos vías, la oposición insistirá en instalar el tema en cada sesión.