Senador Eduardo Nakayama: “La gente está harta de Hernán Rivas, se tiene que ir”

En la sesión de este miércoles de la Cámara de Senadores se trata, entre otros temas, el polémico pedido de permiso que el oficialismo cartista busca otorgar al senador Hernán Rivas (ANR, Partido Colorado) para permitirle ausentarse del Congreso y hacer frente a una investigación en curso sobre su supuesto uso de un título universitario de contenido falso.

Tanto la oposición como algunos referentes de la disidencia del Partido Colorado han expresado su rechazo al pedido de permiso y legisladores opositores se han manifestado confiados en que tienen los votos suficientes para rechazarlo.

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En conversación con ABC Cardinal este miércoles, antes del inicio de la sesión de la Cámara Alta, el senador opositor independiente Eduardo Nakayama reiteró la postura de la oposición de que el permiso solicitado por Rivas es inconstitucional debido a que la Constitución Nacional solo prevé el otorgamiento de permisos parlamentarios para legisladores que sean designados para integrar el cuerpo diplomático de la República.

Rivas “se tiene que ir”

El senador Nakayama argumentó que lo que corresponde en el caso del senador Rivas es la pérdida de investidura, pero señaló que difícilmente puedan reunirse los 30 votos necesarios para expulsar al parlamentario colorado del Senado, teniendo en cuenta que aprobar una pérdida de investidura en la Cámara Alta –donde el cartismo tiene mayoría- requiere una mayoría calificada de dos tercios.

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En contraste, rechazar el permiso solicitado por Rivas solo requiere una mayoría simple de la mitad de los parlamentarios presentes en la sesión, algo factible si los senadores opositores y los colorados disidentes unen fuerzas.

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“La gente está harta de Hernán Rivas, se tiene que ir”, subrayó el senador Nakayama.

Opositores analizaron no presentarse

El parlamentario comentó que un grupo mayoritario de senadores de la oposición analizó la posibilidad de abstenerse de la sesión de hoy para no darle quorum, pero finalmente se decidió que la bancada opositora participaría, teniendo en cuenta que el cartismo aún podía aprobar el permiso si se reunía el quorum mínimo de 23 legisladores presentes.

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El senador Hernán Rivas es investigado por denuncias que afirman que nunca cursó la carrera de Derecho y que se valió de un título universitario de contenido falso, de una universidad privada, para conseguir ser designado como representante del Senado en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órgano judicial encargado de evaluar el desempeño de jueces.