Wiens respalda a disidentes y apoya pérdida de investidura para Rivas

La bancada colorada disidente dio a conocer que no acompañará el pedido de permiso temporal para el senador Hernán David Rivas y adelantó que respaldará un eventual pedido de pérdida de investidura.

De esta manera, el bloque no avalará la estrategia del cartismo en la sesión ordinaria prevista para este miércoles.

A través de sus redes sociales, el precandidato a la presidencia para las elecciones del 2028 por el partido colorado Arnoldo Wiens destacó la medida tomada por la disidencia de su partido.

“Valoro la postura de los senadores de la disidencia, como también la de los demás sectores democráticos, en el sentido de apoyar la pérdida de investidura de Hernán Rivas”, señala en su escrito.

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Para finalizar, dejó en claro que “no corresponde el permiso, ni que esté un día más en la Cámara de Senadores”.

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El cartismo busca aprobar por mayoría simple el permiso para Rivas, en una jugada similar a la aplicada en el caso del senador Erico Galeano, condenado por lavado de dinero y asociación criminal.