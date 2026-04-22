Senadores investigarán “Mafia de los Títulos”: vinculan a Universidad de Rivas con narco Rafaat

Durante el debate para aceptar el permiso del senador Hernán Rivas (ANR, HC), procesado por presunto título universitario falso e investigado por amenazar a la fiscal que lo investiga, la senadora Esperanza Martínez (Partido Participación Ciudadana) anunció que iniciará conversaciones con sus colegas para conformar una Comisión Especial de Investigación.

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La legisladora dijo que dicho órgano pondrá bajo la lupa la expedición masiva de títulos presuntamente irregulares, calificando el caso del senador Hernán Rivas como apenas la “punta del iceberg”.

Martínez denunció la existencia de una estructura montada a través de la Universidad Sudamericana, la cual habría producido cerca de 2,500 títulos de dudosa legitimidad en un periodo determinado.

La legisladora citó los datos de la investigación del diputado opositor Raúl Benítez quien días atrás denunció que de los 406 abogados que egresaron de la Universidad Sudamericana, 144 están en la función pública y que de los 144, 44 de ellos están en la Corte Suprema de Justicia, 34 en el MEC, y 11 en el Ministerio Público.

“Así como nos enfrentamos en su momento a la mafia de los pagarés, aquí estamos ante una estructura montada para estafar a la gente y al Estado. No podemos permitir que la corrupción y la impunidad se vayan de ‘permiso’ para luego volver a la normalidad como si nada hubiera pasado”, afirmó la senadora.

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La universidad fue tomada por Rafaat, recuerdan

Por su parte, el senador Rafael Filizzola (PDP) recordó que la Universidad Sudamericana fue tomada en su momento por Jorge Rafaat. Según los antecedentes, en 2016, tras la muerte del mismo, Carlos Bernardo, supuesto propietario de la casa de estudios, pidió a la Fiscalía recuperar la universidad que dijo fue tomada por el fallecido.

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“Esa era la universidad de Rafaat, un líder, un capo mafioso, líder en la frontera. Que ya sabemos cómo terminó sus días, con una operación impresionante, donde organización criminal rival literalmente tomó la capital del departamento de Amambay para terminar abatiendole con un con un fusil capaz de derribar aviones”, recalcó

Sostuvo que Rivas no pudo actuar solo y que el título universitario fue fabricado en forma express para acceder a la representación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Lamentó que este “concierto criminal” en favor de Rivas continúe.