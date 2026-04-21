Abogado cuestiona legalidad de títulos del clan Alliana en la misma carrera y universidad

“El clan Alliana y sus sospechosos títulos ¿y si existe una mafia de los títulos falsos?“, se preguntó el exjuez y abogado Jorge Rolón Luna, en su posteo en redes sociales. El profesional del derecho aludió a un caso que se destapó en julio de 2023.

En ese entonces el vicepresidente electo, Pedro Alliana; su esposa la diputada suplente Fabiana Souto; el primo Ricardo Torres Alliana -denunciado por planillero- y el titular de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Luis Benítez, estudiaron la misma carrera (Relaciones internacionales en la sede en Pilar) y se graduaron en la misma universidad hoy aliada, mediante acuerdos de cooperación (becas) con la Asociación Nacional Republicana, presidida por Horacio Cartes.

También se recibió en relaciones internacionales la hija de Alliana, Monserrat Alliana Encina, pero en la sede de Luque. Se trata de la cuestionada nepobaby, que tiene un cargo en la Cámara de Diputados, con un salario de G. 18 millones

Se trata de la Universidad Autónoma San Sebastián (UASS), cuya sede central está en San Lorenzo (Ley N° 3185) y cuyo rector es Fulgencio Samudio. La casa de altos estudios tiene varias sedes en el país y también polémicas.

Lea más: El clan de Alliana se recibió de la misma carrera y en igual universidad

Cuestionamientos

En su posteo, Jorge Rolón Luna dijo que se debe “investigar seriamente en algún momento” el título del vicepresidente de la República y futuro precandidato presidencial por Honor Colorado, obtenido en la Universidad Autónoma San Sebastián.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Indicó que el rector de la casa de estudios, “un tal Fulgencio Samudio “es tan rabiosamente cartista que firmó un convenio con la ANR”.

“Así que Alliana supuestamente se recibió en esa universidad cartista de licenciado en “relaciones internacionales. También su hija (Monserrat) -la que gana 19 millones- en su momento declaró estudiar “relaciones internacionales”, siguiendo los pasos académicos del padre. No sabemos a estas alturas si terminó la “carrera”. También la esposa de Alliana, la diputada Fabiana Souto ostenta un “título” de esa universidad de garage y de esa misma “especialidad”. Una familia de expertos en relaciones internacionales. A ellos, hay que sumar su primo Ricardo Torres Alliana“, (actual funcionario en Yacyretá)“, manifestó Rolón Luna.

Lea más: Cartistas “encontraron en Hernán Rivas el tonto perfecto” y un “sicario”, afirma diputado Rodríguez

El abogado también apuntó al director de la EBY, Luis Benítez. Dijo que es el amigo de la familia Alliana y que también se recibió en “esa “universidad”, literalmente de garage”.

“Todos ellos estudiaron “relaciones internacionales”. Pilar debe tener la mayor cantidad de expertos en relaciones internacionales por habitante y por metro cuadrado en el mundo. Aquí, recordar que el director de Yacyreta renunció a su cargo de diputado electo para ir a la binacional para así permitir a su suplente, Fabiana Souto de Alliana, esposa del precandidato, asumir esa banca", cuestionó el exjuez.

Asimismo, Rolón Luna dijo que “hay que ir por todos los títulos falsos” y por todos los que “los ostentan, sobre todo por aquellos políticos “lúmpenes que adornan sus currículos con supuestas “profesiones”, que no las tienen. “No sólo no son casos aislados, raros, dispersos, son una nueva raza de lumpenproletarios (sic) metidos a políticos”, aseveró el profesional del derecho.

Un patrón común

En otro posteo, Jorge Rolón Luna indicó que existe a todas luces “un patrón común en los títulos sospechados de falsos en Paraguay”. Citó los altos funcionarios, figuras políticas, “las universidades de garage/garaje de nula seriedad, y agregó que las carreras que desaparecieron".

Lea más: Nasser Esgaib y Hernán Rivas tuvieron que ser “compañeros” de facultad, señala diputado

“Sobre esto último, aquí una prueba más: de acuerdo con la página web de la Universidad Autónoma San Sebastián, las carreras en existencia actualmente son seis, a) derecho y ciencias sociales, b) ciencias tecnología e innovación, c) ciencias económicas y empresariales, d) ciencias médicas, e) ciencias veterinarias y ciencias agrarias, f) ciencias de la educación y humanidades”, refirió el exjuez.

El abogado aseveró que de la carrera de “relaciones internacionales, ”ni rastro”. “¿Es posible que se haya “creado” sólo para otorgar título a ciertas personas?“, enfatizó el abogado.

“Creo que es hora de preguntar al vicepresidente de la república, Pedro Hércules Alliana, quiénes fueron sus compañeros y profesores cuando estudió “relaciones internacionales”, refirió Jorge Rolón Luna, aludiendo al caso que salpica al senador colorado cartista Hernán David Rivas, quien un proceso judicial por título de abogado presuntamente falso.

Lea más: Caso Hernán Rivas: su esposa y otras cuatro personas se recibieron en la misma universidad y en el mismo año

San Sebastián hasta firmó convenio con HC y la ANR

El rector de la Universidad Autónoma San Sebastián, Fulgencio Samudio, no oculta su coloradismo y cartismo, en sus diversas redes sociales donde expresa su constante apoyo al vicepresidente electo, Pedro Alliana. En su momento, ABC intentó contactar con Samudio pero encargados de marketing pidieron que previamente se envíen las preguntas por escrito. Al descartarse esta petición, finalmente facilitaron el número del catedrático, quien a su turno ignoró los mensajes remitidos.

Casualmente, en julio del 2023, Samudio se reunió con Horacio Cartes, titular de la ANR, con quien firmó un convenio para otorgar becas para “necesitados” desde el partido.

“Se firmaron acuerdos para otorgar becas a personas de escasos recursos. Y en consecuencia, brindar mayores y mejores oportunidades para los jóvenes que desean alcanzar sus propios objetivos”, decía una publicación en redes sociales de la UASS.