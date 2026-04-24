IPS: Destitución de Brítez no borra la complicidad de Peña con muertes y corrupción, afirma Espínola

“Yo dije que Peña no tocaba a Brítez ‘por ser útil a sus intereses económicos’. Ahora que lo destituye, tiene que explicar por qué lo bancó 2 años mientras moría gente. La destitución no borra la complicidad", remarcó el diputado colorado disidente Mauricio Espínola, uno de los que más fuerte e insistentemente denunció la gestión del expresidente de IPS, Jorge Magno Brítez, cambiado esta semana por el presidente Santiago Peña.

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El legislador remarcó que “la destitución de Brítez llega tarde”, ya que lo mantuvo “al frente del IPS por más de 2 años pese a una gestión catastrófica que yo mismo denuncié”.

Es por ello que Espínola se niega a celebrar el “cambio” de Brítez, ya que la realidad es que Peña lo hizo recién luego de que dejara un “IPS en ruinas con equipos fuera de servicio, farmacias vacías, pacientes que mueren esperando cateterismo”.

Mucho menos cree que haya sido una decisión con el fin de mejorar la gestión, ya que previamente hizo dos “utimatum”, sin que nada mejorara.

“Si ya sabía que no funcionaba, ¿por qué esperó a que se muera gente? La destitución recién ahora es una reacción a la presión ciudadana, no una decisión de gestión", reprochó.

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El mismo remarcó que la respuesta a esa complicidad a la gestión de Britez radica en que viene diciendo hace rato, que “el presidente de IPS responde a intereses económicos particulares del presidente de la República y a Peña muy poco le preocupa el servicio a los jubilados”.

“Brítez no solamente cayó por la falta de medicamentos, a la falta de mantenimientos de equipos, cayó porque el modelo de negocios con los fondos jubilatorios ya no se podía sostener ante el escándalo. Mientras los asegurados dejan de dar de comer a sus hijos para comprar remedios, los millones de los trabajadores estaban concentrados en una sola entidad bancaria. Eso es lo que vengo exigiendo que se revise", apuntó.

Sin no cambian el esquema, no habrá cambio, solo “maquillaje”

El diputado Mauricio Espínola también exigió una serie de medidas para demostrar intención de cambio real, ya que señala que solo con cambiar a Jorge Britez por Isaias, no es suficiente.

“Si Fretes viene a ser “más de lo mismo” pero con otra cara, en 6 meses estamos con los mismos muertos y los mismos negociados. Si no hay transparencia, el cambio es solo maquillaje“, refirió Espínola.

En tal sentido, planteó que en la institución una auditoría externa urgente y sobre todo, descentralizar los fondos previsionales, que ahora están acaparados por el “banco amigo” de los exsocios comerciales del presidente de la República, Ueno Bank.

“Es criminal que 8 millones de aportantes dependan de la salud financiera de una sola entidad”, dijo a la par de recriminar “la concentración de los fondos del IPS en el banco Ueno. Los asegurados lo dicen claro y califican como símbolo del tráfico de influencia descarado”.

Finalmente, por eso insistió en que “cambiar al presidente no resuelve nada si no cambian el modelo“.