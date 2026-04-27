Alliana revela que Cartes buscará la reelección en la ANR

Pedro Alliana, vicepresidente de la República y futuro precandidato presidencial por el movimiento Honor Colorado (HC), fue consultado en el programa En Detalles de ABC TV este domingo último sobre su relación con Horacio Cartes, expresidente y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) cargo partidario que asumió en enero de 2023 y que se extiende hasta el 2028.

Reveló que el jefe de Honor Colorado se presentará a un segundo periodo para la conducción de la ANR (2028-2023). El segundo del Poder Ejecutivo contó que la aceptación de Cartes a un rekutu partidario estaba sujeta al futuro de su precandidatura a presidente de la República por HC.

“Fundamental para nosotros. Le dije (Cartes), si vamos a continuar en esto, vamos a continuar juntos Horacio Cartes. Si vos pensás ya no ser candidato a la presidencia del partido, esta responsabilidad no voy a asumir. Te necesito a vos como presidente del partido. Si continuamos, vamos a continuar juntos. Si vos decidís salir de esto, yo también. Pues para mí es fundamental el trabajo de él, el apoyo y el respaldo. Sé que voy a tener el respaldo y el apoyo del partido a mi gestión como presidente de la República. Él es una persona a quien siempre le consultamos, pero él nunca es una persona que quiera imponer, que quiera bajar línea”, manifestó Alliana.

Lea más: Alliana admite tensiones y revela reunión con Cartes para frenar puja por vicepresidencia

En otro momento, el vicepresidente de la República enfatizó que Cartes no impone y ejemplificó su idea con el actual gabinete de ministros del presidente Santiago Peña. “En el gabinete hoy, de Santiago Peña ¿cuántas personas cercanas a Horacio Cartes? ¿Cuántas personas vos pensás que él sugirió o recomendó para su gabinete? Ninguno. Ninguno en realidad”, aseguró.

“No tiene suplente”

En otro momento, Pedro Alliana fue consultado sobre qué eventualmente sucederá si el presidente de la ANR, Horacio Cartes, da un paso al costado en el liderazgo de HC. Respondió que “hoy no hay un articulador dentro de Honor Colorado que no sea Horacio”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Seccionaleros de HC de Asunción dan apoyo a Latorre para vice de Alliana

“(Horacio) Es el líder del movimiento y hoy no hay un suplente, un reemplazo para sustituir a Horacio. Y soy muy consciente de eso. Una persona que maneja el partido como él lo está haciendo, no solamente en el área política, sino en el área administrativa, la gestión. Entonces, soy muy consciente de eso, por eso le dije, y ahora si voy a aceptar esto, solamente si vos vas a continuar también como presidente del partido. O sea, eso está sujeto también a unas elecciones, Pero yo estoy seguro que hoy es, por lejos, el mayor elector dentro del partido Colorado,o de fuera también (sic)”, manifestó Alliana.

Lea más: ‘Bachi’ reitera apoyo de Cartes a Baruja como candidato a vice y niega tensión en Honor Colorado

Esperar las internas municipales

El fin de semana pasado, Pedro Alliana anunció que esperará la finalización de las internas municipales previstas para el domingo 7 de junio. Luego, definirá quién será su dupla presidencial para las generales de 2028. Están en carrera para la precandidatura a la Vicepresidencia por Honor Colorado, el senador suplente y ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja (quien tendría el apoyo de Cartes) y el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.