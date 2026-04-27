“Guerra sucia” sobre “economía de guerra”: Pedirán informes por uso de fondos para ataques en redes

El diputado Raúl Benítez (Independiente) adelantó que solicitará informes al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) ante la posible existencia de una red de ataques a medios, periodistas y políticos críticos, presuntamente financiados por fondos públicos por el gobierno de Santiago Peña.

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“Hablan de economía de guerra y al mismo tiempo lo que encontramos es una agencia, que por un lado hace publicidad de Che Roga Porá, hace publicidad de también Hambre Cero y otras campañas pro-gobierno, y al mismo tiempo hace campañas de baja calaña contra opositores, contra periodistas, contra medios de comunicación, y evidentemente no hace falta ser demasiado inteligente para darnos cuenta que esto está pagado con dinero público”, señaló Benítez.

Varias autoridades, incluido el presidente del la República, Santiago Peña y el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), ayer se llenaron la boca por el día del periodista en nuestro país y la libertad de expresión, sin embargo, es una máxima en este gobierno el no permitir siquiera en el Congreso pedidos de informes que incomoden al gobierno.

El pedido de informes incluye cinco consultas sobre la relación entre el gobierno de Peña y la empresa Digimarketing SAS, así como piden detallar “monto total ejecutado y/o comprometido en favor de la referida empresa, discriminado por: año fiscal, fuente de financiamiento, programa presupuestario e institución contratante”.

Entre otras cosas queremos saber “¿cómo ellos aprueban esta agencia o cuál son los criterios para destinar dinero a esta agencia, para hacer publicidad progobierno? ¿Cuánto realmente va a esta publicidad progobierno y cuánto van a la campaña de odio?. Son los detalles que queremos que nos responda el MITIC que tiene demasiadas falencias en su trabajo como para enfocarse en este tipo de campañas sucias“, remarcó Benítez

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El mismo hasta dijo sentir un “deja vù” (sensación de ya haber vivido algo igual) con el caso de la expulsión de la senadora Kattya González (Independiente), donde también los cartistas desplegaron una tropa de “trolls” (perfiles falsos) para forzar su pérdida de investidura.

“Fue algo parecido a lo que se hizo con Kattya González en su momento cuando se dio la expulsión, se armó toda una campaña de odio, trolls pagados con dinero público que se pautaron uno o dos días antes de su expulsión”, rememoró.

Finalmente remarcó lo que es inaceptable es “que esta campaña de hoy sea financiada como dinero público”, o sea, que “por lo menos gasten su plata” y si Peña “no tiene nada positivo que comunicar”, que “por lo menos gaste la plata que tiene en el banco (amigo), que también es con dinero público entre paréntesis”.

Lo que no queremos es que use otra vez el “dinero público para tratar de atacar a quienes somos sus detractores y simplemente porque no coincidimos con la línea de este gobierno nefasto”, reclamó.

El pedido de informe solicita los siguientes puntos: