Plan cartista sobre senaduría vitalicia: un exmandatario podría volver a ser presidente, advierte senador

El oficialismo cartista en el Senado buscaría tratar en la sesión de este miércoles de la Cámara Alta un proyecto de ley que plantea habilitar a los senadores vitalicios –expresidentes de la República- para ocupar cargos electivos, una propuesta que ha sido calificada de inconstitucional por voces de la oposición y la disidencia de la propia Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado).

Entre las voces que se han manifestado contra la propuesta del oficialismo está la del senador Mario Varela (ANR), quien conversó hoy con ABC Color y reiteró sus cuestionamientos al proyecto de ley, que figura en el borrador del orden del día de la sesión del Senado de esta semana.

El senador Varela indicó que el artículo 9 del proyecto de ley presentado por el cartismo permite a los senadores vitalicios renunciar a esa condición para presentarse a elecciones como candidatos a cargos electivos.

Lea más: Plan cartista sobre senaduría vitalicia es inconstitucional y buscaría impunidad, advierte Varela

Sin embargo, el legislador colorado disidente argumenta que esa medida va en contra de la Constitución Nacional, que en su artículo 189 asigna el estatus de senadores vitalicios -sin establecer la posibilidad de renunciar a esa condición- a los presidentes de la República que hayan sido electos democráticamente, salvo que estos hayan sido sometidos a juicio político y declarados culpables.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Poder político desproporcionado

La Constitución Nacional establece explícitamente que los senadores vitalicios no integran el quorum en el Congreso ni tienen voto, pero el proyecto de ley que plantea el oficialismo cartista establece que estos “podrían integrar el quorum”, dijo el senador Varela.

El legislador opinó que dar voto y permitir que los senadores vitalicios integren el quorum daría a los expresidentes un poder político desproporcionado en el Congreso.

Lea más: Proyecto cartista busca habilitar a expresidentes como senadores activos: excluye a Lugo y Franco

El senador Varela opinó que la norma que designa a los expresidentes como senadores vitalicios es “injusta”, ya que hace que un exmandatario “esté prácticamente jubilado después de ejercer la Presidencia”.

Sin embargo, enfatizó que una disposición de la Constitución Nacional no puede ser revertida por una ley, sino exclusivamente por medio de una reforma constitucional.

Un expresidente podría volver a la Presidencia

Expuso que implementar la ley como establece el proyecto del cartismo podría resultar en una crisis institucional en caso de que se dé un escenario “improbable, pero no imposible”: que el expresidente de la República convertido en senador activo sea elegido presidente del Congreso, algo que lo pondría en el tercer lugar de la línea de sucesión presidencial.

En caso de una “doble acefalía” por la ausencia o inhabilitación del presidente y vicepresidente de la República -como ocurrió en 1999 cuando fue asesinado el vicepresidente Luis María Argaña y luego renunció el presidente Raúl Cubas-, un expresidente de la República podría acabar de nuevo a cargo de la Presidencia.

Lea más: Mario Abdo intentó antes reglamentar senaduría vitalicia

El senador Varela opinó que la situación no podría remediarse por medio de una cláusula que impida que un senador vitalicio esté en la línea de sucesión, ya que implicaría una “discriminación” contra un miembro del Senado.

“No podés ser senador en un 80 por ciento; o sos senador pleno o no lo sos”, subrayó.