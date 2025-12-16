Mario Abdo intentó antes reglamentar senaduría vitalicia

El proyecto impulsado por Mario Abdo Benítez pretendía, como punto principal, que los expresidentes solo tengan inmunidad de opinión y no de proceso judicial. Esta iniciativa fue enviada al archivo por el anterior Senado.

“La única protección parlamentaria que tienen los senadores vitalicios -según este proyecto de ley- es la de inmunidad de opinión, dicho de otra forma, no tiene fuero o inmunidad de proceso”, fue parte de la argumentación de la propuesta.

Debido a este punto se abrió el debate tras el pedido de captura preventiva solicitado entonces por Brasil contra Horacio Cartes en noviembre de 2019. También había un pedido de “pérdida de investidura” contra Cartes, solicitado por el senador Salyn Buzarquis (PLRA) en agosto del 2022.

También la propuesta de Mario Abdo Benítez , en el artículo siete, introducía la posibilidad de renunciar a la senaduría vitalicia, abriendo así la posibilidad de los expresidentes a postularse para cargos electivos.

Para su archivamiento se argumentó que el proyecto de ley no era claro y que tenía varios vacíos legales.