El mensaje de Angie Duarte tras su salida de Senatur: Peña no fue citado

Angie Duarte, quien hasta ayer se desempeñaba como ministra de Turismo, aseguró que recibió con “sorpresa” su salida de la institución y contó que el jefe de Gabinete de la Presidencia, Javier Giménez, le comunicó su cese en una llamada telefónica cuando se encontraba en una actividad en San Bernardino.

Según el decreto oficial firmado por el presidente Santiago Peña, la funcionaria renunció al cargo y en su reemplazo fue nombrado Jacinto Santa María.

“Cierro una etapa muy significativa de mi vida pública, con la tranquilidad, la emoción y la satisfacción profunda de haber entregado todo, hasta el último minuto, al servicio del turismo y del Paraguay. Me despido de esta gestión al frente de la Senatur”, publicó Duarte hoy en la red social X.

Asimismo, dijo que celebra “logros, avances concretos y buenas noticias para nuestro país” mediante su gestión.

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Agradecimiento a gremios

En su mensaje, la exfuncionaria también lanza una serie de agradecimientos, tanto al gremio del sector turístico como a su equipo de trabajo que “sostuvieron esta gestión con profesionalismo, vocación y compromiso”, al igual que exministros y autoridades, aunque sin mencionarlas.

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“El sector privado organizado fue y seguirá siendo un socio fundamental para transformar ideas en realidades”, aseguró.

También agradece al Cuerpo Diplomático acreditado en Paraguay, ya que según Duarte, mediante su “cooperación y cercanía” se abrieron “puertas” para posicionar al país como un “destino confiable, auténtico y cada vez más visible”. En su escrito también mencionó un agradecimiento especial a la comunidad de San Bernardino, ya que esta ciudad “ocupa un lugar muy especial en mi corazón”.

“Cierro esta etapa con gratitud y esperanza. Seguiremos trabajando juntos por un turismo en desarrollo, desde donde nos toque estar, llevando siempre en alto la bandera paraguaya. Seguimos adelante“, concluye su mensaje, pero sin dar una especificación sobre cómo se dio su salida del Gobierno.

En el extenso mensaje no mencionó al presidente de la República, Santiago Peña.

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